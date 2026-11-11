中国大陆人工智能（AI）说唱歌曲《过来人》和传统舞蹈动作“闪身步”近期先后在两岸网络走红。中国大陆国台办称，两岸民众对这些作品产生共鸣，反映双方拥有共同的历史文化背景和情感联结。

中国大陆国台办发言人张晗星期三（11月11日）在例行记者会上，被问及《过来人》和“闪身步”在两岸掀起热潮时说，两者走红的密码只有两个字：“共鸣”。

她说，“你不是一个人，前面有我留的灯”，从杜甫、苏轼到项羽、诸葛亮，两岸民众之所以“初闻不知曲中意，再听已是曲中人”，是因为两岸同根同源，同文同种，有共同的历史和文化联结，在文化审美和情感表达上产生共鸣是自然而然的事。

张晗也说，随着两岸交流得更加频繁、深入，大家会看到更多温暖、鲜活的文化作品成为两岸交流的纽带，让两岸民众更加欣赏彼此、支持彼此，共同投身传承和弘扬中华文化。

《过来人》是中国大陆创作者王琨喆今年10月推出的AI说唱作品，以杜甫、苏轼、刘邦等九名历史人物及神话人物孙悟空为主角，让他们以说唱方式讲述人生挫折，并将古人的经历与现代人面对的租房、失业及工作压力等困境联系起来。

歌曲推出后迅速走红，许多网民在评论区分享个人经历。《每日经济新闻》报道，截至10月26日下午4时，《过来人》在抖音、微信视频号、小红书、B站及微博的累计播放量约1亿3700万次。

王琨喆此前受访时说，作品灵感来自自身经历及对现实生活的观察，希望为面临生活压力的人提供情绪出口。他也强调，虽然AI参与歌词修改、音乐及画面制作，但人物选择和整体创作仍由他主导。

至于“闪身步”，则源自中国传统民间舞蹈安徽花鼓灯。北京舞蹈学院教授赵铁春早年录制的教学视频今年9月被网民重新发掘，其中通过腰部扭转、肩膀错动和脚步横移，让身体仿佛瞬间移动的动作，吸引大量网民玩梗模仿。

这股热潮随后传至台湾，在社交媒体掀起模仿潮。台湾职业棒球员曾颂恩曾在比赛中模仿相关动作，拳击运动员陈念琴也在亚运会比赛获胜后，跳起“闪身步”庆祝。