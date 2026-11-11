被指卷入英伟达首席执行长黄仁勋婚外情，以及疑似中国大陆情报行动风波的女商人黄乐（Alice Huang），此前曾赴台湾。台湾内政部长刘世芳星期三称，黄乐的入台许可已被废止，她不可能再赴台。

综合中时新闻网和TVBS新闻网报道，民进党立委黄捷星期三（11月11日）在台湾立法院质询时称，根据报道，黄乐曾在2024年6月和2025年5月持商务签证赴台，并询问当局如何防范大陆间谍用商务签证入境台湾。

刘世芳回应，如果事先知道黄乐是间谍，大概就不可能让黄乐进来。她说，内政部将检讨事前审查、中间访查及事后处分机制。据刘世芳了解，“这位黄姓女士已经给她废证，也就是说她不可能再来台湾”。

刘世芳称，后续若有相关调查需求，台湾移民署与内政部必定会全力配合国安单位及相关机关进行厘清，严防国安渗透。

台湾移民署长林宏恩也在答询时说，黄乐过去的入出境资料与相关信息，政府机关都有完整掌握。

林宏恩还称，根据数据统计，今年1月到9月，大陆人士赴台有41万人次；从2022年3月到今年9月，持商务签证赴台的总共6万多人次。

综合路透社和彭博社报道，美国总统特朗普说，他已与黄仁勋通话，后者告诉他，完全不知道与自己关系密切的一名中国女商人是间谍。特朗普表示相信黄仁勋，并透露美国联邦调查局（FBI）已介入调查。

《纽约时报》此前报道，黄仁勋与黄乐关系密切，而美国情报官员相信，黄乐曾向北京传递信息。报道曝光后，英伟达董事会已启动内部调查，以查明有关情况。

黄仁勋上星期天（11月8日）承认曾对妻子不忠，但未透露婚外情对象身份。