涉一马SRC洗钱上诉案开审 纳吉律师不满法官无刑事案经验

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月6日 5:00 AM

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马来西亚前首相纳吉涉及一马公司旗下SRC国际公司4200万令吉（约1360万新元）洗钱上诉案昨日开庭审讯，纳吉的代表律师沙菲宜称，SRC国际公司案是马国史上大案件，人们希望由一位在刑事案方面具备丰富经验的法官承审此案；反之，却是由一名无刑事案经验的法官审理。

沙菲宜昨日在本案上诉审理结束后向媒体指出，原本承审SRC案的法官是在刑事案中具备经验的苏菲安阿都拉，但在审讯前却被撤换了，改由莫哈末纳兹兰承审此案。他指后者并没有审理刑事案的经验，结果将此案搞得一团糟。

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