涉一马SRC洗钱上诉案开审 纳吉律师不满法官无刑事案经验 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月6日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 马来西亚前首相纳吉涉及一马公司旗下SRC国际公司4200万令吉（约1360万新元）洗钱上诉案昨日开庭审讯，纳吉的代表律师沙菲宜称，SRC国际公司案是马国史上大案件，人们希望由一位在刑事案方面具备丰富经验的法官承审此案；反之，却是由一名无刑事案经验的法官审理。沙菲宜昨日在本案上诉审理结束后向媒体指出，原本承审SRC案的法官是在刑事案中具备经验的苏菲安阿都拉，但在审讯前却被撤换了，改由莫哈末纳兹兰承审此案。他指后者并没有审理刑事案的经验，结果将此案搞得一团糟。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 一马公司案 纳吉 SRC国际 SRC案上诉 网传扎希与安华通话录音 密谋破坏慕尤丁国盟政府 马国执法机构瓦解 伪造临时工作证犯罪集团