缅军政府加紧对付异己 通缉60多名演员网红等名人 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月7日 5:00 AM 政治动乱加上冠病疫情，缅甸经济大受打击，底层民众生活困窘。在仰光一个小镇，有人发起“捐出剩余，只取所需”运动，呼吁人们捐增蔬果鱼虾等，救助贫者。（法新社） 字体大小: 小 中 大 缅甸各地的民主示威持续，军政府加紧对付异议分子，通过官媒通缉更多社交媒体名人、演员、音乐人和文人，指他们宣扬示威，威胁国家稳定。至今通缉名单上已有至少60人。军政府从上周开始祭出对付异议分子的新手段，即透过军方控制的电视台宣布通缉40名支持民主示威的知名人士。国营报章《缅甸新光报》4日又刊登另20名艺人、文人与网红的照片和个人信息如其家乡及面簿资料等。军政府指控这些人违反《散布影响国家稳定消息法》，最高可处以三年监禁。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 缅甸 示威 经济 通缉 网传扎希与安华通话录音 密谋破坏慕尤丁国盟政府 马国执法机构瓦解 伪造临时工作证犯罪集团