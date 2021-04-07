缅军政府加紧对付异己 通缉60多名演员网红等名人

缅甸各地的民主示威持续，军政府加紧对付异议分子，通过官媒通缉更多社交媒体名人、演员、音乐人和文人，指他们宣扬示威，威胁国家稳定。至今通缉名单上已有至少60人。

军政府从上周开始祭出对付异议分子的新手段，即透过军方控制的电视台宣布通缉40名支持民主示威的知名人士。

国营报章《缅甸新光报》4日又刊登另20名艺人、文人与网红的照片和个人信息如其家乡及面簿资料等。军政府指控这些人违反《散布影响国家稳定消息法》，最高可处以三年监禁。