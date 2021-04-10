马国疫情反弹新增1854起病例 两周内决定是否使用阿斯利康

（吉隆坡综合讯）马来西亚的冠病疫情持续反弹，昨天新增1854起确诊病例，相较前天的1285起有所回升，也是4月以来的单日最高。

卫生总监诺希山发声明说，马国至今累计35万7607起确诊病例。

他指出，砂拉越州昨天暴增555起新确诊病例，占全马最多。其次依序是雪兰莪州（403起）和槟城（176起）。

此外，卫生部长阿汉峇峇说，根据截至本周三的数据，马国累计的1304起冠病死亡病例中，有高达86.3%或1126名死者均有高血压、糖尿病等多种共病，或是高龄患者。

他昨天出席卫生部的公开活动时指出，这些慢性非传染性疾病与饮食和营养有关。

“这些患者一旦感染冠病病毒，死亡的风险很高。因此，卫生部已拟定新的国民饮食金字塔和饮食指南，以展开重大改革。”

他说，现有的饮食金字塔底层的食物组是碳水化合物，包括米饭、面食、面包、谷类和马铃薯，而新金字塔的底层食物组会改为蔬菜和水果。

另一方面，科学、工艺及革新部长凯利指出，冠病疫苗供应特别委员会将在两周内决定是否使用阿斯利康疫苗。

他昨天主持自闭症醒觉运动推介礼后在记者会上受询时说，马国将在下个月收到阿斯利康疫苗，因此尚有时间重新评估该疫苗的安全性，民众不必过虑。