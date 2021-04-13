缅甸百业困顿经济萎缩料达20% 危机后恐多年难以恢复元气 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月13日 5:00 AM 昨天在仰光的银行还没开门，外头一早就出现了人龙。世道混乱，一些银行限制每天只能从自动提款机领取20万缅甸元（约190新元），到银行取款的人因此大增，尤其是在节日前夕。缅甸从今天开始到17日庆祝泼水节，也就是当地的新年。（法新社） 字体大小: 小 中 大 商业咨询公司惠誉解决方案认为，缅甸经济萎缩幅度将多达20%，而政治局势动荡，对峙与镇压行动加剧，意味着“国内生产总值的各个开支领域即将崩溃”。（仰光彭博电）缅甸政局动荡，百业困顿，国家经济今年难逃重创厄运，市场预测其萎缩幅度可能多达20%，而即使危机过后恐怕也多年难以恢复元气。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 缅甸 经济 反政变示威 马国内长：因行管令滞留 外国公民可申请延长签证 速读天下