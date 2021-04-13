缅甸百业困顿经济萎缩料达20% 危机后恐多年难以恢复元气

商业咨询公司惠誉解决方案认为，缅甸经济萎缩幅度将多达20%，而政治局势动荡，对峙与镇压行动加剧，意味着“国内生产总值的各个开支领域即将崩溃”。

（仰光彭博电）缅甸政局动荡，百业困顿，国家经济今年难逃重创厄运，市场预测其萎缩幅度可能多达20%，而即使危机过后恐怕也多年难以恢复元气。