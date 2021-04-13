泰新增近1000起病例又达单日新高 B117变种病毒几乎扩散至全国

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月13日 5:00 AM

泰国政府在冠病疫情吃紧的地区加速兴建方舱医院。在清迈，当局出动士兵协助，单是运送和布置病床就是一大工程。（法新社）
泰国政府在冠病疫情吃紧的地区加速兴建方舱医院。在清迈，当局出动士兵协助，单是运送和布置病床就是一大工程。（法新社）

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泰国冠病疫情持续恶化，昨天的新增病例逼近1000起，连续第二天达新高。

泰国冠病疫情管理中心昨天报告，新增冠病确诊病例985起，其中980起为本土感染，仅五起为境外输入。泰国至此累计病例增至3万3610起，死亡病例97起。

本月初，最早在英国发现的B117变种病毒在曼谷夜间娱乐场所通罗区快速传播。截至12日，与通罗地区有关的新病例几乎已扩散至全国77个府，占每日数百新增病例的大多数。泰国政府刚在上周宣布曼谷和40个府的娱乐场所关闭两周，并严惩违反防疫条例的业者。

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