凯利：马国八成人口 料年底完成冠病疫苗接种

（吉隆坡综合讯）马来西亚科学、工艺及革新部长凯利表示，马国的冠病疫苗接种计划预料将在今年底完成，到时将有80%的人口或2650万人获得疫苗接种。这意味着这项大规模接种计划将提前完成并达到群体免疫目标。

凯利也是国家冠病免疫计划的协调部长，他昨日在推特发文说，尽管现阶段的疫苗供应非常不足够，远远不足以应付已登记接种疫苗的人数。目前马国仅获得约100万剂疫苗供应，但登记接种疫苗的人数约900万人。

尽管如此，凯利在推特上载马国疫苗供应进度时解释，马国的疫苗供应将在5月增加到300万剂，到了6月将超出目前已登记接种疫苗的人数，并在10月份获得足够让80%或将近2700万人口接种的疫苗数量。

单日新增1767起病例 砂州占607起全国最多

马国2月24日启动全国冠病疫苗接种计划后，约50万名前线人员已在第一阶段接种。第二阶段从4月19日起至8月将为年长者等高风险群接种，第三阶段从5月起为所有已登记的18岁以上的人接种。

在冠病疫情方面，昨日新增1767起病例及12起死亡病例，累计病例36万3940起及累计死亡病例1345起。

卫生总监诺希山发文告说，砂拉越再次成为新增病例最高的州属，达607起，其次是雪兰莪483起，接下来是吉隆坡133起、沙巴117起、吉兰丹103起、槟城92起及柔佛74起等。

卫生部长阿汉峇峇说，鉴于砂州病例高企，卫生部近期将从其他州属调派近500人到砂州，以协助遏制疫情扩散。

据诺希山发布的图表显示，马国前日的冠病基本传染数（Ro／Rt）是1.07，为3月1日以来新高，且有13个州属和联邦直辖区的传染数达1.0或以上。基本传染数反映每名患者传染给多少人，若此指数持续超过1.0，就意味疫情恶化。

彭州四甘榜及沙州四地区落实加强行管令

此外，主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里昨日说，由于疫情吃紧，彭亨州淡马鲁县的四个甘榜及沙巴州四个地区包括山打根、斗湖及古打毛律从今天起落实加强行动管制令（EMCO）。这意味着有关地区将封锁14天，以进行排查。