首名使用马国健康护照应用者 顺利通关从隆回返狮城

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月15日 5:00 AM

新加坡移民局官员扫描QR码，读取一名使用马国健康护照应用Immunitee的旅客的健康信息后，允许该旅客入境。（互联网）
新加坡移民局官员扫描QR码，读取一名使用马国健康护照应用Immunitee的旅客的健康信息后，允许该旅客入境。（互联网）

字体大小:

一名从吉隆坡国际机场出发的新加坡籍旅客，本月10日使用马来西亚推出的首个健康护照应用“Immunitee”，顺利通关入境新加坡。这是冠病疫情导致新马两国封锁边境期间，首名使用此应用从吉隆坡入境新加坡的旅客。

新柔边境开放时
此应用将扮演重要角色

马国Immunitee健康护照私人有限公司首席执行员波登指出，Immunitee获得新加坡当局认可，意味着此应用可在开放边境，尤其是新柔边境中扮演重要角色。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容