首名使用马国健康护照应用者 顺利通关从隆回返狮城

一名从吉隆坡国际机场出发的新加坡籍旅客，本月10日使用马来西亚推出的首个健康护照应用“Immunitee”，顺利通关入境新加坡。这是冠病疫情导致新马两国封锁边境期间，首名使用此应用从吉隆坡入境新加坡的旅客。

新柔边境开放时

此应用将扮演重要角色

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

马国Immunitee健康护照私人有限公司首席执行员波登指出，Immunitee获得新加坡当局认可，意味着此应用可在开放边境，尤其是新柔边境中扮演重要角色。