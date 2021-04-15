首名使用马国健康护照应用者 顺利通关从隆回返狮城 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月15日 5:00 AM 新加坡移民局官员扫描QR码，读取一名使用马国健康护照应用Immunitee的旅客的健康信息后，允许该旅客入境。（互联网） 字体大小: 小 中 大 一名从吉隆坡国际机场出发的新加坡籍旅客，本月10日使用马来西亚推出的首个健康护照应用“Immunitee”，顺利通关入境新加坡。这是冠病疫情导致新马两国封锁边境期间，首名使用此应用从吉隆坡入境新加坡的旅客。新柔边境开放时此应用将扮演重要角色马国Immunitee健康护照私人有限公司首席执行员波登指出，Immunitee获得新加坡当局认可，意味着此应用可在开放边境，尤其是新柔边境中扮演重要角色。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 马来西亚 冠病19 免疫护照 健康护照应用 马哈迪自认太老 无意第三次出任首相 观察网：公正党来届大选 将派雪州大臣挑战阿兹敏