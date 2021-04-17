泰国收紧防疫措施 学校和游乐场关闭餐厅禁售酒两周 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月17日 5:00 AM 泰国的疫情恶化，当局再次收紧防疫措施，包括下令曼谷的餐馆晚上9时打烊。图为曼谷热闹街区素坤逸（Sukhumvit）的一家餐馆业者，在门外张挂告示通知顾客餐馆因冠病疫情已暂时关闭。（法新社） 字体大小: 小 中 大 泰国第三波冠病疫情未见减缓，政府决定收紧防疫措施，来临星期天起全面禁止餐厅业者销售酒类两周，学校和游乐场所也将关闭两个星期。新一轮抗疫限制无疑将重创或延迟泰国向外国游客重开大门的计划。泰国本月初暴发新一轮疫情后一发不可收拾，这一波源自于首都曼谷富裕社区的疫情如今已扩散至全国75个府，确诊病例超过1万起，仅有南部两个府拉廊（Ranong）和沙敦（Satun）至今幸免。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 泰国 冠病 马国冠病新增病例2551起 51天来单日最多 速读天下