泰国收紧防疫措施 学校和游乐场关闭餐厅禁售酒两周

泰国第三波冠病疫情未见减缓，政府决定收紧防疫措施，来临星期天起全面禁止餐厅业者销售酒类两周，学校和游乐场所也将关闭两个星期。新一轮抗疫限制无疑将重创或延迟泰国向外国游客重开大门的计划。

泰国本月初暴发新一轮疫情后一发不可收拾，这一波源自于首都曼谷富裕社区的疫情如今已扩散至全国75个府，确诊病例超过1万起，仅有南部两个府拉廊（Ranong）和沙敦（Satun）至今幸免。