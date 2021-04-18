马国40医护人员打两剂疫苗后仍染疫

（吉隆坡综合讯）马来西亚有40名医护人员在完成接种两剂疫苗后仍感染冠病，另有142名医护人员接种第一剂疫苗后确诊。卫生总监诺希山为此提醒民众，不要以为接种疫苗后就能放松警惕，仍须遵守公共防疫措施。

他前晚（4月16日）在面簿发文指出，上述40名确诊的医护人员当中，有九人是在接种第二剂冠病疫苗的两周后染疫，其余31人则是两周内被感染。这意味着他们可能没有足够的时间产生抗体，让疫苗发挥作用。所幸的是，他们都属于轻微症状患者。

他说：“虽然疫苗在对抗冠病带来希望，但不要就此掉以轻心……显然，接种疫苗后仍会感染。在所有人都安全之前，没有人能独善其身。请继续遵守所有公共卫生预防措施。”

马国目前已获准使用辉瑞与科兴冠病疫苗

根据诺希山发布的资料，从3月7日至4月15日，有426名卫生部属下的医疗人员确诊染病，其中有182人已接种至少一剂冠病疫苗，其余244人还未接种。

马国目前已获准使用辉瑞和科兴的冠病疫苗。马国今年2月下旬接收首批辉瑞疫苗后，于2月24日启动全国疫苗接种计划，为包括医护人员在内的前线人员接种辉瑞疫苗，并在3月中收到科兴后，开始为前线人员接种科兴疫苗。

卫生部最新数据显示，截至本周五，马国已有43万8220人接种两剂冠病疫苗。

针对有医护人员接种疫苗后仍确诊一事，主管冠病疫苗接种事务的科学、工艺及革新部长凯利昨天发推文强调，接种疫苗的主要目的是减少病毒引发严重症状，避免入住加护病房和依靠呼吸仪器，从而减少公共卫生系统的负担，同时也为了减少冠病死亡率。

他说：“虽然接种后仍可能被感染，但感染率远比没有接种低，而且所有相关确诊者都没有出现严重症状，意思是疫苗还是有效的，所以大家还是接种疫苗吧。”

他也提到，根据诺希山的说法，和已接种两剂冠病疫苗相比，只接种一剂疫苗后仍确诊的人数较多，因此，人们不能只接种一剂疫苗。

凯利还说，当局正展开一项研究，收集冠病疫苗对抗变种病毒的有效性数据。“我们与辉瑞的合同规定，如果他们针对变种病毒制造新疫苗，我们就会获得最新版本的疫苗。”