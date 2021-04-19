菲今年首个超级台风 即将袭击北部沿海地区 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月19日 5:00 AM 菲律宾舒力基超级台风昨日吹袭东部萨马尔省沿海地区，掀起滚滚大浪波涛汹涌。（路透社） 字体大小: 小 中 大 菲律宾气象局昨天发布台风警报，今年首个超级台风即将袭击菲北沿海地区，极可能带来山洪和山体滑坡。根据气象局，“舒力基”（Surigae，菲称毕星，Bising）超级台风17日晚上10时已抵达比科尔（Bicol）地区以东的菲律宾海水域。尽管风暴未必会登陆，但东部地区可能遭遇豪雨和强风，预料“舒力基”最大持续风速为每小时216公里，最高阵风为每小时265公里，目前以每小时20公里的速度朝西北偏西移动。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 菲律宾 超级台风 泰新增1767起病例达新高 疫情恶化医疗体系不胜负荷 花旗退场影响马国雇员民众 银行职工会：央行不应沉默