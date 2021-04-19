菲今年首个超级台风 即将袭击北部沿海地区

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月19日 5:00 AM

菲律宾舒力基超级台风昨日吹袭东部萨马尔省沿海地区，掀起滚滚大浪波涛汹涌。（路透社）
菲律宾舒力基超级台风昨日吹袭东部萨马尔省沿海地区，掀起滚滚大浪波涛汹涌。（路透社）

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菲律宾气象局昨天发布台风警报，今年首个超级台风即将袭击菲北沿海地区，极可能带来山洪和山体滑坡。

根据气象局，“舒力基”（Surigae，菲称毕星，Bising）超级台风17日晚上10时已抵达比科尔（Bicol）地区以东的菲律宾海水域。

尽管风暴未必会登陆，但东部地区可能遭遇豪雨和强风，预料“舒力基”最大持续风速为每小时216公里，最高阵风为每小时265公里，目前以每小时20公里的速度朝西北偏西移动。

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