菲今年首个超级台风 即将袭击北部沿海地区

菲律宾气象局昨天发布台风警报，今年首个超级台风即将袭击菲北沿海地区，极可能带来山洪和山体滑坡。

根据气象局，“舒力基”（Surigae，菲称毕星，Bising）超级台风17日晚上10时已抵达比科尔（Bicol）地区以东的菲律宾海水域。

尽管风暴未必会登陆，但东部地区可能遭遇豪雨和强风，预料“舒力基”最大持续风速为每小时216公里，最高阵风为每小时265公里，目前以每小时20公里的速度朝西北偏西移动。