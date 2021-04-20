文莱大学研究：猪笼草是松鼠与蝙蝠“马桶” 应停止用来盛饭

（吉隆坡讯）马来西亚近年被人大量采集用来做猪笼草饭的猪笼草，竟是松鼠与蝙蝠排泄的地方。

《星洲日报》报道，国家元首后东姑阿兹莎阿米娜日前在社媒转发文莱大学的研究成果，知道猪笼草是松鼠与蝙蝠的“马桶”，如今却成了网红食材而被人用来当容器盛装糯米与椰浆蒸熟了吃，她只有一个反应——“ooops…”。

猪笼草蒸饭（lemang periuk kera）是源自砂拉越原住民——达雅人的传统美食，以猪笼草为器皿，盛装糯米和椰浆蒸煮而成，食材与竹筒饭相似，不过猪笼草饭含更多与更浓椰浆，所烹煮出来的糯米饭则更香、更软。

根据资料，原住民会挑选体积较小的猪笼草，采集数量也有限制，以免破坏了猪笼草的生长。采集后的猪笼草将反复清洗，去除内部粘液与昆虫尸体，经晒干后才填入食材，再蒸煮至少一小时至完熟后才端上餐桌。

由于大量椰浆在蒸熟后挥发极香的椰奶味，因此近年来传入西马后，也逐渐成了网民追捧的美食，但元首后的这则贴文，可能会让人倒尽胃口，尽失食欲。

文莱大学的研究员发现，猪笼草能在恶劣环境下生长，因杯子里含有蝙蝠的排泄物，他们也发现只要含较高的氮气，意味着该猪笼草曾是蝙蝠的“马桶”。

“神奇”的是，研究员也发现，蝙蝠与猪笼草是“相生相扶”的大自然生物，因为蝙蝠的排泄物，竟然为猪笼草提供至少34％的生长矿物质。

该大学在贴图里呼吁民众“不要吃蝙蝠的大便，停止摘取猪笼草当食材吧！”

“神奇”的是，研究员也发现，蝙蝠与猪笼草是“相生相扶”的大自然生物，因为蝙蝠的排泄物，竟然为猪笼草提供至少34％的生长矿物质。