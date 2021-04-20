印尼进入斋戒月 疫苗接种速度进一步放缓

（雅加达综合电）印度尼西亚冠病疫苗接种计划原本就进度缓慢，而随着本月12日进入斋戒月，接种速度更是进一步放缓。

印尼时代网（TEMPO）报道，卫生部发言人西蒂星期天透露，全国冠病疫苗接种进入斋戒月后日均介于20万至25万剂。“4月的日均接种剂数出现下降……也许是因为斋戒月刚开始，人们还在适应。”

西蒂说，接种速度放缓也因为疫苗供应有限。3月间，印尼库存疫苗1800万剂，到了4月降至700万至1500万剂。

印尼目前约有1081万人接种了第一剂，已接种两剂者约589万人，分别仅达到预期目标的26.77%和14.6%。当局的目标是要在接种计划首两个阶段为4035万名医疗人员、公共服务人员和老年人完成接种，到了明年3月增加到1亿8200万人。印尼人口约2.7亿。

印尼卫生部长萨迪金星期天（4月18日）在新闻发布会上称，已要求各地方首长和卫生防疫部门继续执行疫苗接种计划，特别是为60岁及以上的人优先接种。他说，当前正处斋戒月，许多民众想回家和父母亲相聚，应充分考虑老年人的免疫力。

44火车站启用呼吸检测仪专家：仓促使用有风险

由于一些国家限制疫苗出口而导致印尼订购的疫苗无法按时交付。为了弥补供应缺口，印尼已与中国政府展开洽谈，希望获得更多疫苗供应。印尼前天刚收到600万剂中国的科兴疫苗，至此中国向印尼供应的冠病疫苗成品和原材料已达6000万剂。

为了提升冠病检测效率，当局自2月以来在44个火车站启用国内研发的简易呼吸检测仪GeNose，并从本月起推广到巨港、万隆、泗水、日惹、峇厘岛的机场。由于GeNose无须进行喉咙或鼻咽采样，因此很多民众都选择此法。他们只须对着塑料试袋呼气，然后由仪器分析试袋内气体，三分钟即可得检测结果。这个办法的成本也较廉宜，每次3万印尼盾（约2.75新元）。

GeNose开发者称，此检测仪可在感染冠病两天后就测到病毒，其他检测法一般是四天。不过，有专家对此提出质疑。

印度尼西亚大学流行病学家李奥诺说：“这是不可能的……问题是这从未经过验证。令我更为不解的是抗疫工作小组竟然批准它投入使用。”他认为，在还未确认检测仪的精准性之前就仓促使用是“危险的”。

GeNose还有一不足之处，即检测前30分钟不可进食或饮水，否则将影响检测结果。

卫生部发言人维迪雅瓦蒂强调，GeNose“只是作为筛检用途”，若结果呈阳性，才进行更精确的PCR测试或快速抗原检测。

澳洲昆士兰大学传染病专家格里芬指出，这类检测在精准性方面会打折扣，但并非一无是处，它可作为快速筛检用途，补助检测程序。

印尼的冠病疫情已从1月间日增上万起病例平缓下来，但近期每天仍有大约5000人确诊；昨天新增病例4952起，累计160万9300起，新增死亡病例143起，累计死例4万3567起。