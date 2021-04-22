印尼潜艇峇厘岛北部海域失联 艇内53人恐已沉没700米海沟

（雅加达综合电）印度尼西亚海军一艘潜艇周三在峇厘岛北部海域失联，到昨晚截稿前，潜艇内53名在执行训练任务的人员仍杳无音信。搜寻队在出事地点附近海域发现漏油痕迹，估计潜艇可能已沉没到约700米深的海沟。

印尼国防部昨晚发声明说，空中搜寻队发现了油迹，海军已派遣两艘有声纳探测器的舰艇前往搜索。同时，印尼已请求新加坡、澳大利亚和印度协助搜寻，这三国已准备好随时伸出援手。

据了解，出事潜艇是在周三凌晨4时30分失联，当时它正进行鱼雷演习，但没有依时通报演习结果。

印尼国民军总司令哈迪说：“我们还在峇厘岛水域搜寻。（距离峇厘岛约）96公里，（搜寻）53人。”

根据印尼国会秘书处官方网站的资料，失联的是1979年德国制造的KRI Nanggala-402潜艇，排水量1395吨，曾于2012年在韩国完成为期两年的改装。

另据印尼媒体报道，该潜艇是印尼现役的五艘潜艇之一。印尼过去拥有一支向前苏联购买的12艘潜艇组成的舰队，以在范围广阔的群岛海域巡逻。后来因经费紧张，如今只剩五艘，包括两艘德制潜艇和三艘新的韩国潜艇。

印尼国防设备老旧现象严重，政府一直积极采购新设备以提高防御力，但仍有不少老化的军事设备仍在服役，因此不时发生致命意外，过去数年就发生过几起空军运输机坠毁事故。