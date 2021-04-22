泰巨型浮动太阳能源场 本月完工预计6月启用

泰国一个规模将是全球最大之一的浮动太阳能源场即将在本月完工，预计6月正式启用。

这个巨型太阳能场在泰国东北部乌汶府的诗琳通水坝上，14万4417片太阳能板覆盖着121公顷的水面，面积相当于50个足球场。能源场启用后将能让泰国减少对高度污染的火力发电的依赖。

这是泰国规模最大的水力与太阳能发电及储存综合能源项目的一部分，由泰国最大电力生产商之一的格林姆集团（B.Grimm）与中国能源建设集团山西省电力勘测设计院合资开发，规划发电力容量58.5兆瓦。