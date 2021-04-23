黄永宏：收到印尼海军总长支援请求 我海军加急派遣潜水艇支援及拯救船前往协助

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月23日 5:00 AM

　我国海军周三收到印尼海军总长的支援请求后，当天下午就迅速派遣潜水艇支援及拯救船前往支援搜救行动。（取自黄永宏面簿）
　我国海军周三收到印尼海军总长的支援请求后，当天下午就迅速派遣潜水艇支援及拯救船前往支援搜救行动。（取自黄永宏面簿）

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新加坡海军部队派遣搜救人员，支援印度尼西亚失联潜艇的搜救行动。

国防部长黄永宏医生昨天上午在面簿贴文说，我国海军本月21日收到印尼海军总长的支援请求，当天下午便加急派遣潜水艇支援及拯救船（MV Swift Rescue）前往协助。

一支医疗团队也随船出发

除了例行调派的船员，一支医疗团队也随船出发，可在必要情况下提供高压氧治疗（hyperbaric care）。

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