黄永宏：收到印尼海军总长支援请求 我海军加急派遣潜水艇支援及拯救船前往协助 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月23日 5:00 AM 我国海军周三收到印尼海军总长的支援请求后，当天下午就迅速派遣潜水艇支援及拯救船前往支援搜救行动。（取自黄永宏面簿） 字体大小: 小 中 大 新加坡海军部队派遣搜救人员，支援印度尼西亚失联潜艇的搜救行动。国防部长黄永宏医生昨天上午在面簿贴文说，我国海军本月21日收到印尼海军总长的支援请求，当天下午便加急派遣潜水艇支援及拯救船（MV Swift Rescue）前往协助。一支医疗团队也随船出发除了例行调派的船员，一支医疗团队也随船出发，可在必要情况下提供高压氧治疗（hyperbaric care）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 KRI Nanggala 新加坡海军部队 潜水艇支援及拯救船（MV Swift Rescue） 黄永宏 印尼海军 潜水艇 失联 马移民局总监：若无法在限期前离境 持社交访问证逾期者 须申请特别准证等班机回国 周末开会讨论缅甸危机 泰国：亚细安特别峰会 是信誉与团结一大考验