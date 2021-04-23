民调：逾六成民众不满经济现状 或冲击马国盟政府支持度

（吉隆坡综合讯）马来西亚民调显示，持续一年多的冠病疫情重创经济，以致超过六成民众不满意目前的经济状况，这可能冲击国盟政府的民意支持度。

据网媒“马来邮报”报道，政策措施研究中心（INVOKE）从去年12月18日至今年2月21日之间进行了民意调查，目的是了解选民对国盟政府的看法。调查访问了7860个选民，结果显示，其中62%不满国家当前的经济情况，比去年7月民调的49%多了13个百分点。

最新民调报告显示，去年7月对经济情况表示满意的受访者有41%，这回只有32%，大减了9个百分点。

调查研究认为，第二波和第三波冠病疫情影响了国盟政府复苏经济的努力。如果这种情况不改变，势必彰显国盟政府无力振兴经济的失败形象，民众对国盟的反感将远超之前的国阵政府。

政策措施研究中心是公正党前副主席拉菲兹在2016年创立的。2018年5月全国大选之前，拉菲兹根据政策措施研究中心的民调结果宣称，希盟将在西马拿下约111个国会选区，在东马获得10至15个国会选区，执政中央。

朝野政党及国内外民调机构当时都不看好这个预测，连前首相马哈迪都认为希盟不可能胜选。结果，希盟真的拿下国会222席中的116席，超过执政所需112席。政策措施研究中心因此名声大噪。

政策措施研究中心也在雪兰莪鹅唛、马六甲汉都亚再也、柔佛新山、森美兰芙蓉、霹雳丹绒马林，以及吉隆坡旺沙马珠等六个国会选区，对500名选民进行了问卷调查。结果显示，只有30%受访者认为国家经济将在明年好转，27%认为明年将恶化，其余43%表示不确定。

该中心去年7月在这些选区进行的民调则显示，将近五成受访者对经济前景感到乐观，只有17%认为将恶化。这显示，如今民众普遍对经济前景感到悲观。

疫情仍看不到缓解迹象

冠病疫情仍看不到缓解迹象，4月15日至昨天的八天里，日增病例都超过2000起。卫生总监昨日报告，新增了2875起确诊病例和七起死亡病例，累计病例增至38万4688起，累计死例1407起。