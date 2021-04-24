卫生部：跨州出行导致疫情恶化 若不严守防疫措施马单日病例将回高峰

马国卫生部警告，若情况继续恶化，到了5月中开斋节期间，单日新增病例可能超过3000起。到了5月下旬，每天的新增确诊病例预计高达5000起。

（吉隆坡综合讯）马来西亚卫生部警告，人民若不严格遵守防疫标准作业程序，国内单日新增冠病确诊人数将回升到第三波疫情的高峰，可能在5月中开斋节期间达到单日新增超过3000起确诊病例的情况。

依斯迈沙比里：目前处于第三波疫情第二阶段

若情况继续恶化，到了5月下旬，每天的新增确诊病例预计高达5000起。

尽管确诊病例不断攀升，但主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里否认马国暴发第四波疫情。他昨天召开记者会指出，根据卫生部的说法，目前马国处于第三波疫情的第二阶段，并没有进入第四波疫情。

他也说，马国的确诊病例激增，其中一个原因是跨州所导致，因此，政府决定继续禁止人民跨州，以遏止疫情扩散。

马国卫生部昨天在社交媒体发布预测图表显示，民众若不遵守防疫标准作业程序（SOP），令冠病基本传染数（Ro／Rt）处于1.2，疫情就会反弹。马国自4月9日开始，冠病基本传染数就一直超过1.0。

不过，如果民众遵守SOP，5月13日开斋节前后的每日新增确诊病例就有机会减少至500起，而5月底则可进一步减少至300起。

过去一个星期，马国平均每天新增2387起确诊病例，而前天的新增病例高达2875起，是今年2月24日以来的最高纪录。昨天则新增2847起确诊病例。

卫生部数据显示，马国过去14天的冠病确诊病例不断增加，前天全国的单日冠病基本传染数为1.16。这主要是因为本月初当局放宽管制后，公众开始频繁外出，加上当局为了顾及经济影响，放松了特定领域的防疫SOP，导致传染数不稳定。

此外，马国学校在3月及4月分阶段复课后，出现了多个涉及学校的冠病感染群，卫生部长阿汉峇峇说，这主要是4月初学校假期令社交聚会及跨州旅行等活动增加所致。

马国的小学生和中学生分别在3月及4月重返校园上课，而根据卫生部数据，今年1月1日至4月21日，教育领域已出现近90个冠病感染群，其中53个仍是活跃感染群，令越来越多民众要求当局再度关闭学校。

医协：只须关闭受影响学校 至少一两周而不是一两天

不过，马国公共卫生协会主席再纳阿里芬指出，政府没必要关闭全国学校，只须暂时关闭受影响的学校，以进行消毒和追踪密切接触者。

马国医药协会主席苏巴马廉认同只要关闭受影响的学校即可，但他认为，关闭时间应是至少一两个星期，而不是一两天。

教育部副部长马汉顺此前受询时指出，任何学校一旦出现冠病确诊病例，就会立刻被关闭至少两天。

马国今年初曾达到第三波冠病疫情高峰，政府于是在1月中宣布重启行动管制令（MCO）及颁布紧急状态令，有效遏止了疫情，3月底一度达到单日新增确诊病例少于1000起，即941起。然而，自4月15日起，马国单日新增确诊病例开始回升至超过2000起，令人担忧是否会暴发第四波疫情。