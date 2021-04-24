调查：游离选民持续增加 马若近期举行大选 51%选民不确定支持对象

马来西亚政策措施研究中心最新民调显示，如果近期举行大选，超过半数或51%选民不确定要支持谁。这一数据和三个月前类似的民调相比明显提高，显示游离选民增加。

根据该中心去年12月的调查，当时不确定投票意向的受访选民只有37%。换言之，游离选民增长了14个百分点。

政策措施研究中心（INVOKE）说，国民联盟（国盟）政府应关注游离选民激增的现象，而根据过去的经验和趋势，游离选民大多是依据经济情绪投票。“任何一方若成功传达以经济繁荣为中心，具有说服力的信息，就会处在有利位置，获得游离选民支持。”