调查：游离选民持续增加 马若近期举行大选 51%选民不确定支持对象 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月24日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 马来西亚政策措施研究中心最新民调显示，如果近期举行大选，超过半数或51%选民不确定要支持谁。这一数据和三个月前类似的民调相比明显提高，显示游离选民增加。根据该中心去年12月的调查，当时不确定投票意向的受访选民只有37%。换言之，游离选民增长了14个百分点。政策措施研究中心（INVOKE）说，国民联盟（国盟）政府应关注游离选民激增的现象，而根据过去的经验和趋势，游离选民大多是依据经济情绪投票。“任何一方若成功传达以经济繁荣为中心，具有说服力的信息，就会处在有利位置，获得游离选民支持。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 民调 国盟政府 国阵 希盟 泰新增病例再达单日新高 累计病例逾5万起 泰国要发展纯电动汽车产业 拟2035年成为东南亚生产中心