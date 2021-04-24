泰新增病例再达单日新高 累计病例逾5万起

（曼谷综合电）泰国第三波冠病疫情持续恶化，昨天（4月23日）新增确诊病例再次成为单日新增病例新高，累计确诊病例超过5万起。

泰国卫生部昨天通报新增2070起确诊病例，其中三分之一来自首都曼谷，累计确诊病例达5万零183起，另有四起新增死亡病例，使得累计死亡病例达121起。

短短23天 社区病例暴增超过2万起

泰国原本是少数抗疫有成的国家之一，累计确诊病例不到3000起。然而，该国去年12月下旬暴发第二波疫情，本月初再暴发第三波疫情，且新一波疫情来势汹汹，出现多起传染性更强的B117变种病毒病例，在短短23天内，社区病例就暴增超过2万起，死亡病例也增加27起。

泰国冠病应对管理中心发言人塔维信昨天说，以每天增加1500起确诊病例来看，曼谷的加护病房病床一个星期后就会不够用，全国的病床也只能应付需求不到三个星期。他透露，卫生部正与曼谷当局合作增设加护病房的床位，目前的加护病床约有1000张。

这一波疫情源自于曼谷富裕社区，由于这些民众经常出行，尤其是夜店区，才会使得这波疫情一发不可收拾，如今已扩散至全国77个府。数据显示，泰国累计确诊病例中，有超过三分之一来自第三波疫情。

为遏制疫情，泰国政府已下令收紧防疫措施，关闭学校、娱乐场所和按摩院直至下个月，同时禁止餐厅业者销售酒类。

第三波疫情对泰国主要经济支柱之一的旅游业带来又一次重创。泰国政府原本计划重开大门迎接国际游客，并期待旅游业能在短时间内恢复，但疫情再发打乱了全盘计划。

数据显示，泰国去年损失约500亿美元（约664亿新元），旅游收益同比暴跌82%。2019年，入境泰国的游客多达3980万人次，旅游收益高达610亿美元，但2020年，到访泰国游客人数仅670万，旅游收入仅达110亿美元。

受创尤为严重的是普吉岛，该岛原本想借助拥有国际机场之便，比其他旅游景点早一步对国际游客开放，但随着第三波疫情来袭，目前未知计划可否如期实现。