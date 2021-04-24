泰国要发展纯电动汽车产业 拟2035年成为东南亚生产中心

（曼谷彭博电）泰国政府计划全力发展纯电动汽车产业，争取到了2035年，泰国从目前的传统汽车生产中心转变成东南亚电动车生产中心。

泰国能源部国家政策委员会顾问卡温接受彭博社访问时说：“我们已经看到全球正朝这个方向前进，所以我们必须也迅速行动。我们要抓住疫后的增长时机。我们绝对有能力成为区域生产中心，因为我们拥有现成的供应链。”

汽车制造业是泰国主要经济支柱之一，占经济产出的10%。这个领域不但直接聘雇85万名工人，也支撑了从钢铁、石化到塑料业等行业。泰国生产的汽车约一半出口到邻国菲律宾、印度尼西亚和马来西亚。

泰国这个东南亚乃至全球的汽车制造与出口大国，几年前就开始积极调整以面向未来的零排放汽车发展策略。泰国政府早前制定的目标是到了2030年，电动车占所有新车30%，如今当局将这个目标上调到50%。

卡温透露，政府已定下淘汰内燃机汽车的日期，接下来要做的就是通过提供税收优惠、建立适当基础设施和制定促进电动汽车生产的法律，来推动这一转变。他说，消费者也需要受鼓励转向购买电动车。

泰国电动汽车协会名誉主席约萨蓬说：“如果让改用电动车的趋势自然形成，时间可能太长了。在我们生产商看来，设定明确的目标可使我们国家对投资者更具吸引力。”

泰国电动车协会的数据显示，目前电动车仅占泰国汽车总数不到1%。

彭博社分析师阿布雷汗指出，虽然泰国电动车市场仍然很小，但在冠病疫情笼罩之下却显示出了“巨大韧性”。数据显示，2020年，泰国电动车销售量增长了1.4%，传统汽车销售量反下滑了26%。