敏昂莱接受亚细安停止暴力呼吁

除了停止暴力的呼吁，亚细安成员国所提出的提供人道救援也获得缅甸的正面回应。在声明中，各成员国共达成了五点共识。

（雅加达综合电）亚细安成员国昨天下午在印度尼西亚首都雅加达召开缅甸危机特别峰会，要求缅甸军方停止血腥镇压寻求国内和谈，以及允许其他亚细安成员国提供人道救援。这些呼吁获得缅甸正面回应。

根据亚细安领导人会后向媒体转述，与会缅甸军方最高领导人、国防军总司令敏昂莱表示，缅甸接受其他亚细安成员国提出的停止暴力镇压建议。

亚细安轮值主席国文莱发表声明说，亚细安达成五点共识，即停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成对话、接受救援，以及允许特使访问缅甸。不过，声明未提及据知在会上谈到的“释放政治犯”共识。

李显龙总理在亚细安峰会上发言时说，亚细安能够并希望扮演建设性角色，以促成持久且和平、通过谈判达成的政治解决方案，让缅甸恢复正常和稳定。

他强调亚细安过去一直支持缅甸，如今也将继续这么做。“21世纪初，当其他国家对缅甸实施制裁时，新加坡和亚细安同缅甸领导人保持联系，并维持公开、具建设性的对话。”后来缅甸根据七步路线图、以大胆的步伐迈向民主时，亚细安和新加坡也给予支持，最终见证了民选政府上台。

李总理说：“我们希望这一次，缅甸会再次回应亚细安的善意，并与亚细安合作寻找前进的道路。”

印尼总统佐科在峰会上发表谈话时建议委任一名亚细安特使与缅甸各方建立联系，并指缅甸军方停止暴力行动是重要关键。佐科也呼吁缅甸为救援敞开通道，以及要缅甸军方释放所有政治犯。

马来西亚首相慕尤丁建议，要解决缅甸危机，首先须缓和局势，停止暴力和杀戮民众。其次，缅甸须立刻无条件释放政治犯，允许亚细安轮值主席国及秘书长入境，包括所有相关单位。他指亚细安在缅甸事件的成败，取决于缅甸军方是否愿意配合。

亚细安特别峰会由文莱苏丹波基亚主持，并以闭门方式在雅加达的亚细安秘书处召开。昨天除了老挝、泰国，以及菲律宾由外交部长代表出席，其他成员国的领导人都飞到雅加达开会。

峰会举行前后，印尼派出约4400名警察驻守在首都51个地点，通往亚细安秘书处的道路暂时关闭，亚细安秘书处外面戒备森严。约有20人昨午在峰会会场外面聚集，要求缅甸军方恢复民主进程，这些人后来被警察驱散。

这是亚细安领导人自疫情暴发以来，首次举行实体峰会。之前亚细安外长曾在3月2日针对缅甸乱局，通过视讯召开非正式会议。

缅甸今年2月爆发军事政变震惊国际社会，接着全国陷入两个多月的对抗和血腥暴力镇压。被缅甸军方推翻的一批原民选政府议员，日前成立了民族团结政府并任命全体内阁成员，但他们没受邀出席特别峰会。民族团结政府昨天表示，他们期待亚细安在缅甸问题上采取坚定的行动。

好些分析家警告，亚细安邀请缅甸军方领袖出席峰会存在风险，即可能被视为是在承认缅甸军方的合法性。