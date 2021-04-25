李总理：应对缅甸局势 各国领导人观点高度一致峰会有成果

李总理告诉记者，敏昂莱在峰会上汇报了缅甸局势，并聆听各成员国代表的发言。敏昂莱表示会采纳认为有用的意见，也不反对亚细安扮演建设性的角色、派遣亚细安代表团以及提供人道主义援助。

亚细安希望在缅甸问题上扮演建设性角色，提出派遣代表团访问缅甸并提供人道主义援助，缅甸军政府领导人、国防军总司令敏昂莱对此不反对。

李显龙总理昨午（4月24日）在印度尼西亚首都雅加达出席亚细安领导人峰会，与亚细安各国领导和代表讨论缅甸局势。他在会后通过视讯接受媒体访问时透露上述进展。

峰会历时约三小时。李总理形容，这是一次有成果的会议，各领导人之间的观点高度一致，为亚细安指明前进道路。

他说：“要让各方参与讨论以达成政治解决方案，难度将更大，但至少我们有了一些可采取的步骤。”

李总理将各领导人的讲话总结为六点，即停止缅甸境内的暴力、释放所有政治拘留者、恢复所有主要利益相关者之间的政治对话、由亚细安扮演建设性角色、允许亚细安代表团访问缅甸，以及允许由亚细安牵头的人道主义援助。

他在会上发言时也强调，任何能使缅甸重返民主过渡道路的解决方案，都须有缅甸国防军和全国民主联盟的参与。前者目前是缅甸政体的关键机构，后者则拥有民众支持。

亚细安代表团因此可帮助协调双方之间的讨论。亚细安也希望缅甸允许联合国秘书长缅甸问题特使比尔格纳（Christine Burgener）访问当地。李总理说：“过去三年，她展现了自己致力倾听各方和寻求前进之路的决心。”

李总理告诉记者，敏昂莱在峰会上汇报了缅甸局势，并聆听各成员国代表的发言。敏昂莱表示会采纳认为有用的意见，也不反对亚细安扮演建设性的角色、派遣亚细安代表团以及提供人道主义援助。

针对谁将代表我国加入亚细安代表团，李总理表示还言之过早，因为代表团未必会包括所有成员国的代表。“例如，它可能是三方代表团，由亚细安现任、前任和下任轮值主席国的代表组成。”

李总理在会上也提醒其他成员国代表，根据《亚细安宪章》，亚细安成员国有集体责任维护本地区的和平、安全与稳定，因此不能对缅甸局势漠不关心，国际社会也在关注亚细安的动作。

他说：“沉默和不作为将影响亚细安的中心地位、信誉和相关性。”

李总理吁缅军方克制 停止流血与暴力事件

李总理重申，我国强烈反对对手无寸铁的平民使用致命武力，呼吁缅甸军方保持克制，立即停止进一步的流血和暴力事件，也敦促军方立即释放所有政治拘留者，包括缅甸总统温敏和国务资政翁山淑枝。

他强调，这是主要利益相关者恢复建设性对话的第一步。

尽管如此，缅甸的未来终须交由缅甸人民决定。李总理受访时说，虽然亚细安相较于西方国家，与缅甸关系更紧密，也更了解他们的局限与难处，但解决方案仍须由缅甸人民、政府、当选政党及国防军共同达成。