泰国新增病例再达新高 购物中心缩短营业时间

（曼谷综合电）泰国周六新增冠病病例再达新高，为了抑制第三波疫情，购物中心将缩短营业时间。

泰国零售业者协会发布声明说，18个风险较高的府包括首都曼谷昨天起的一周内，将缩短购物中心营业时间，新营业时间是从上午11时至晚上8时。

购物中心内的餐馆可营业至晚上9时，而便利店的营业时间是从清晨5时至晚上10时。学校、酒吧、按摩院一周前已停课或停业，这将持续至下个月。为了减少社交聚会，餐馆禁止售酒。

泰国周六新增确诊病例2839起，这是连续第二天破最高单日增幅，死亡病例也增加八起。泰国至今累计确诊病例5万3022起，累计死亡病例129起。

新一波疫情来势汹汹，部分原因在于出现了传染性更强的B117变种病毒。在短短24天内，确诊病例多达2万4000起，死亡病例35起。

冠病应对管理中心发言人塔维信说：“我们不想实施更严格的防疫措施，所以政府机构和私人企业应该尽量允许员工居家办公。”该中心也强调，目前全国医院有足够病床应付这一波疫情。

泰国政府透露，周六收到中国科兴送来50万剂冠病疫苗，下月中还将运来100万剂。泰国人口约6600万，目前已接种疫苗的人数还不到100万。

英国制药商阿斯利康在泰国生产的疫苗预计于6月面市，泰国已预订了6100万剂。泰国首相巴育承诺将扩大疫苗来源，争取在年底前为5000万人完成疫苗接种。