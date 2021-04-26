指亚细安草案无法恢复民主 缅亲民主派誓言继续抗争

（仰光综合电）亚细安成员国领导人上周六（4月24日）与缅甸军方最高领导人敏昂莱达成五点共识，包括停止向平民使用暴力，但亲民主派批评这个所谓共识未能协助缅甸恢复民主，也没有要求军方对数以百计平民死亡事件承担责任，誓言将继续示威抗议。

虽然敏昂莱已接受其他亚细安成员国提出的停止暴力镇压建议，但缅甸国内的民众似乎并不领情。昨天（25日）上午，缅甸各大城市再次出现零星和平示威活动，不少网民也纷纷在社交平台留言，对亚细安与缅甸军方当权者达成的共识表示不满。

一名总罢工合作组织代表辛德说：“无论是亚细安还是联合国，他们只会站在外面说，不要战斗，要谈判和解决问题，但这并不能反映缅甸的真实情况。我们将继续抗议，且我们已经做好这么做的准备。”

亚细安成员国当天在印度尼西亚首都雅加达召开缅甸危机特别峰会，事后亚细安轮值主席国文莱发表声明说，亚细安与缅甸军方达成五点共识，即停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成对话、接受救援，以及允许特使访问缅甸。然而，声明没有提到政治犯被囚禁的问题，更没有对结束缅甸动乱提出时间表。

根据缅甸维权组织政治犯援助协会，自2月1日政变以来，已有748人死于缅甸军方的暴力镇压下，另有3389人被扣留。

据路透社引述消息人士说，该共识草案原本包含释放被囚政治犯，但不料被淡化了。

示威者指亚细安会议无法反映人们意愿

仰光一名示威者维昂说：“我们意识到，无论亚细安会议的结果如何，它都无法反映人们的意愿。我们会继续抗议和罢工，直到军事政权完全失败为止。”

一名网民茂奇敦在面簿留言道：“亚细安所发表的声明犹如向那些被军方凌辱、杀害及用恐怖手段对待的缅甸人民掴了一巴掌。我们不需要你们用这种思维和态度来帮忙。”另一名面簿用户兑亚伦则写道：“谁要对700多条无辜的生命付出代价呢？”

维权组织人权观察亚洲区副主任罗伯茨森认为，缅甸仅由敏昂莱代表出席这次特别峰会是很不幸的。他说：“缅甸人民的代表不仅没有受邀出席雅加达峰会，就连令亚细安感到自豪的共识也没有他们参与的份。亚细安的声明缺乏明确的行动时间表，而亚细安向来在执行其发布的决定和计划方面都很弱，这是任何人都不应该忽略的问题。”

被缅甸军方推翻的一批原民选政府议员，近期成立民族团结政府，但他们并没有受邀出席峰会。该政府发言人萨萨周六晚发表声明说，民族团结政府对亚细安领导人就化解缅甸危机达成共识“倍感鼓舞”。

萨萨也是民族团结政府任命的联邦国际合作部长。他说，民族团结政府“期待亚细安成员国坚定贯彻计划，协助缅甸人民恢复民主自由进程”。