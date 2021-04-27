卫长：研究显示安全 马国将为60岁以上者接种阿斯利康疫苗

首批26万8800剂阿斯利康疫苗上周五已运抵马国，马国疫苗遴选技术工作委员会认为这款疫苗安全有效，当局将在目前第二阶段的接种计划中，先让60岁及以上群体接种。

（布城综合讯）马来西亚卫生部长阿汉峇峇说，研究显示阿斯利康的冠病疫苗是安全的，并证实60岁以上的人更适合接种，当局因此将为60岁以上的民众接种这款疫苗。欧盟数国上月相继暂停或限制使用阿斯利康疫苗后，马国是宣布将接种这款疫苗的国家之一。

阿汉峇峇昨天（4月26日）在记者会说，首批26万8800剂阿斯利康疫苗上周五（23日）已运抵，比预定时间提早了两个月。政府将在目前进入第二阶段的全国冠病疫苗接种计划中，先让60岁及以上群体接种这款疫苗，随后再让18岁以上者接种。

马国疫苗遴选技术工作委员会主席卡莱在同一场记者会上也说，委员会认为阿斯利康疫苗安全且有效，因此建议政府让60岁以上群体接种。他指出，英国为很多老年人接种阿斯利康疫苗，数据显示引发血栓的风险很低。

跨州禁令或延长至5月中旬开斋节之后

马国2月24日启动冠病疫苗接种计划后，约50万名抗疫前线人员已在第一阶段接种。第二阶段从4月19日起至8月，为年长者等高风险群接种。第三阶段将在5月开始，为所有已登记的18岁以上民众接种。

谈到民众非常关注的开斋节是否能跨州出行的问题，阿汉峇峇说，目前的跨州禁令可能一直延长至5月中旬开斋节之后，因为卫生部已建议政府延长即将在周三到期的有条件行动管制令（CMCO）和复原行动管制令（RMCO）。

他说，如果允许跨州出行，目前的疫情及各种变种病毒可能随之扩散，政府因此认为必须继续严格执行防疫措施。

近2.4万名12岁以下儿童 今年以来感染冠病

阿汉峇峇也报告，今年以来境内共有2万3779名12岁以下儿童感染冠病，这显示冠病也容易在孩子之间传染。政府已向学校发出指示，即出现症状的孩子不要到学校上课。

马国政府今年1月13日重启行动管制令时，下令关闭全国各级学校；从3月1日开始，学生分阶段重返学校，但复课后陆续有师生确诊感染冠病。

阿汉峇峇昨天未透露确切有多少师生感染，但他4月21日曾发布声明称，从学校复课至4月20日，各级学校共有4868人感染冠病，感染群多达83个。其中42个教育机构感染群是在4月17日至20日之间出现。换言之，这三天的教育机构感染群占今年以来所出现感染群的五成。