巴育：每天拟为30万人注射 泰将设专门机构提高接种疫苗速度

巴育表示，泰国决定采取多项措施以提高目前的接种速度。当局拟每月采购多达1500万剂疫苗，希望每天能为约30万人接种，到今年底达到约5000万人接种的目标。

（曼谷综合讯）泰国首相巴育宣布整顿目前的冠病疫苗接种机制，并实施多项新措施以提高接种速度。他说，政府将设立专门负责冠病疫苗接种的机构以提高接种效率，希望每天能为约30万人接种，并在三个月内为约3000万民众接种，然后在今年底达到约5000万人接种的目标。

据《曼谷邮报》报道，巴育在官方面簿上说，接种疫苗是泰国政府的当务之急，他与内阁顾问讨论后，决定采取多项措施以提高目前的接种速度。巴育说，当局将竭尽所能增购冠病疫苗，并定下每月向多家供应商采购1000万剂至1500万剂疫苗的目标。

将接种中心与医院分开 减轻各医疗机构负担

他说，政府也将整合与私人机构在推广疫苗接种方面的合作，并清楚划分政府与私人机构的工作。他表示，当局接下来将出台更积极主动向民众接种疫苗的计划，将疫苗接种中心与医院分开，以减轻各医疗机构的负担。

巴育也说，当局接下来将视情况在会议中心、体育中心、酒店或其他合适地点设立临时接种中心，这样就能避免民众为接种疫苗而在医院群聚。他说，医院到时就专门负责照料冠病患者。

据彭博社报道，巴育今天将与泰国总商会及泰国旅游局官员开会，讨论如何加快疫苗接种速度。这次会议可能会出台的新条例，包括规定私人机构在确保雇员接种疫苗方面所扮演的角色。

疫情日益严重 经济情况雪上加霜

第三波冠病疫情正席卷泰国，昨天共有15人死于冠病。这是冠病死者人数四天来第三次达到新高，昨天的新增病例则有2179起。这显示泰国疫情日益严重，但疫苗接种速度又十分缓慢，导致当地经济情况雪上加霜。

泰国人口约7000万，当局3月1日正式展开全国冠病疫苗接种计划，希望能为至少五成人口接种疫苗，以达到群体免疫的效果。根据泰国卫生部，全国截至4月25日共接种114万剂疫苗，约占全国人口1.6%。其中97万2204人接种了第一剂疫苗，17万7462人完成接种两剂疫苗。

泰国全国经济与社会发展委员会秘书长达努查周一说，当局目前批准使用的冠病疫苗供应商包括科兴、阿斯利康，以及强生。巴育在面簿表示，除了已订购的约6500万剂冠病疫苗，当局今年内还将向两三家供应商订购3500万剂疫苗。这将让泰国订购的冠病疫苗达到约1亿剂。

为了应付新一波疫情，泰国周一开始限制来自印度的外国旅客入境，也下令曼谷的公园、健身房、电影院和托儿所周一关闭至5月9日。但专家仍认为政府采取的防疫措施还不够。

泰国政府去年并未全面检测冠病而只检测出现症状者。泰国红十字会传染病中心主任提拉瓦告诉路透社，目前的疫情正是来自去年检测不足的漏网之鱼。他说：“政府必须在全国所有地区，全面检测所有出现症状或没有症状者。”

泰国大城银行首席经济师颂帕温告诉彭博社：“摆脱这次危机的关键是疫苗。接种速度迟缓将拖慢重新开放（经济领域）并进一步损害经济。”