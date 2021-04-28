支持拜登行动 奥巴马：缅军方 须为血腥镇压付出代价

美国前总统奥巴马任内主张与缅甸军方接触来推动民主改革。但奥巴马周一罕见在推特公开表示，缅甸军方重新夺回政权之后，竟然对自己的人民采取血腥镇压手段，“令人既震惊又痛心”。他支持拜登政府以及其他志同道合国家的行动，一定要让缅甸军方为暴力行动付出代价。

奥巴马说：“缅甸过去10年已经享有较自由的生活，军方非法且残酷强迫人民接受其专政，这肯定永远不会被人民接受，全世界也不应该接受。缅甸的邻国应该意识到，这个杀害人民的政体只会给该地区带来更大的动荡、人道主义危机，以及成为一个失败国家的风险。”