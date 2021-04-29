凯利：国家免疫计划不采用 马国开放阿斯利康疫苗让18岁以上自愿者登记接种

（吉隆坡综合讯）马来西亚国家冠病免疫计划协调部长凯利指出，政府了解民众对阿斯利康冠病疫苗的安全性有疑虑，因此，在与卫生部商讨后决定，这批疫苗不会用在国家冠病免疫计划中，而是开放让所有18岁以上的自愿者登记接种。

也是科学、工艺及革新部长的他昨天与卫生部长阿汉峇峇一起召开记者会说，政府近期内会宣布这项措施的细节，包括开设额外的疫苗接种中心及开放登记等事宜，并按先到先得机制，让自愿人士登记接种总数26万8600剂的阿斯利康疫苗。

这也意味，马国现阶段国家冠病免疫计划使用的冠病疫苗，依然只有辉瑞和科兴两款，而民众不得挑选要接种哪一款疫苗。

阿汉峇峇周一指出，研究显示阿斯利康疫苗是安全的，且更适合60岁以上的人接种，因此当局将在第二阶段的国家冠病免疫计划中，让60岁及以上的民众接种这款疫苗。不过，由于全球多国都出现疑似接种阿斯利康疫苗后产生严重副作用甚至死亡的案例，部分国家已暂停使用阿斯利康疫苗，因此，马国许多民众对于阿斯利康缺乏信心。

凯利昨天在记者会上强调，冠病疫苗供应特别委员会上周议决继续使用阿斯利康疫苗，但因为一些科学数据及假新闻的误导，令民众对接种有关疫苗产生恐惧，而政府不想浪费已购买的阿斯利康疫苗，因此决定开放让自愿者登记接种这款疫苗。

他说：“在英国，使用阿斯利康疫苗导致血栓问题的概率只有0.0004%。这意味着所施打的每100万剂阿斯利康疫苗中，仅有四起血栓问题的案例。我们不想浪费这批有效和安全的疫苗，也不希望影响国家冠病免疫计划的进展。”

凯利：若多数人完成接种 最快7月至9月开放跨州

此外，凯利重申，只有在大多数人完成冠病疫苗接种后，政府才会考虑允许民众跨州，预计最快会在今年第三季度（7月至9月）开放跨州。

不过，马国的冠病疫情近来开始反弹，昨天新增3142起冠病确诊病例，是过去两个月以来的新高，也是两个月来首次单日新增超过3000起确诊病例。

马国至今的累计确诊病例已破40万起，达40万1593起。根据卫生部数据，马国的累计确诊病例在2月28日破30万起，距今才两个月，就增加了10万起。

阿汉峇峇透露，自4月15日开始，马国的单日新增病例都超过2000起，而大部分患者在确诊前都没有任何症状。一般上，冠病患者会出现发烧、喉咙疼、咳嗽、呼吸困难与失去味觉等症状。

阿汉峇峇接受《星洲日报》访问时说，以前天（27日）新增的2733起确诊病例为例，当中有多达59.2%或1617人是无症状患者；截至前天，马国累计的39万8451起确诊病例当中，则有74.7%或29万7761起属于无症状病例。