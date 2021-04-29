必须先释放所有政治犯 缅民团政府：否则不与军方对话

（仰光综合电）缅甸前民盟国会议员组建的“民族团结政府”感谢亚细安对缅甸的支持，但除非缅甸军政府先释放所有政治犯，否则他们不会与军政府对话。这是民族团结政府首次回应亚细安上周六针对缅甸局势举行的特别峰会。

民族团结政府总理曼温凯丹昨天发布声明表示，缅甸军方若要继续具建设性的对话，首先必须无条件释放所有遭扣押的政治犯，包括总统温敏和国务资政翁山淑枝。曼温凯丹也对“缅甸军方的任何虚假陈述”表示关注。

缅甸军方2月1日发动政变推翻翁山淑枝领导的民选政府以来，全国持续普遍发生反军人示威，军政府以血腥手段镇压。据民间监察组织，至今已有超过750人死亡。遭推翻的前民盟国会议员在政变后随即成立缅甸联邦议会代表委员会，并在4月16日宣布成立民族团结政府。他们宣称自己才是缅甸合法政府，并呼吁亚细安及国际社会给予承认。

缅甸国防军总司令敏昂莱上周六到印度尼西亚首都雅加达出席亚细安特别峰会，亚细安轮值主席国文莱会后发表声明说，亚细安与缅军方达成五点共识，包括停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成对话、接受救援，以及允许特使访问缅甸。声明未提到军方扣押政治犯的问题，也没对结束缅甸动乱提出时间表。

缅军方：等局势恢复稳定才考虑亚细安建议

缅甸军方周二表示，必须等当地局势恢复稳定，才会考虑亚细安的建议并设法结束暴力冲突。军人政府也将等局势平静了，才会考虑接受亚细安特使到访。

缅甸局势在亚细安特别峰会后仍未缓和，缅甸少数民族武装组织克伦民族联盟（KNU）周二清晨攻占东部接壤泰国丰颂府的一个军事基地，军方随后向该地区发动空袭。

基督教援助团体“自由缅甸游骑兵”（FBR）说，军方周三再次空袭该地区，造成约100名老弱妇孺从缅甸越过边界逃往泰国。

上个月，该武装组织占领了一个军事基地后，军政府在夜间发动了多次空袭。这是20多年来缅军首次对克伦邦发动空袭。当地居民表示，由于担心缅军报复，一些村民已经离开家园，逃亡其他城镇。

克伦民族联盟武装组织指，近期跟缅军的冲突加剧，导致2万4000个族人逃离家园躲到丛林中。