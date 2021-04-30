马国连续两天 新增病例超过3000起

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病疫情过去两周日益严重，昨天（4月29日）新增病例更创两个月新高，不过政府同日宣布有条件允许全国大专生在下月开斋节假期跨州返乡过节。该决定与当局近来收紧其他防疫措施的做法相反，民众担心这可能导疫情进一步恶化。

马国昨天新增3332起冠病确诊病例，连续两天超过3000起，也是超过两个月来最多的一天。马国上次单日新增病例超过3000起是2月24日的3545起。

根据卫生部，境内疫情3月开始有所改善，但4月中旬以后又开始反弹。3月6日至4月14日超过六周时间里，每日新增病例都少过2000起。4月15日至27日的13天里，每日新增都超过2000起，但低于3000起。这些数字显示，马国的冠病疫情形势不容乐观。

私人医院大多无法再收治

据卫生总监诺希山昨天发布的声明，马国的冠病累计确诊病例增至40万4925起；死亡病例昨日新增15起后，累计数增至1492起。

马国私人医院协会主席古吉星昨天发布声明说，两周来冠病病例剧增，导致大多数私人医院已无能力再收治更多冠病患者，尤其是疫情最严重的雪兰莪与吉隆坡地区的私人医院。他建议政府将非冠病患者从政府医院转移至私人医院，让冠病患者集中在政府医院接受治疗。

当局昨天证实，通讯及多媒体部长赛富丁也确诊感染了冠病，成了感染冠病的又一内阁部长。政府今年2月曾安排内阁部长与国会议员接种疫苗，但赛夫丁办公室职员透露，赛夫丁至今未接种，因为他打算与媒体人员一起接种。

通讯及多媒体部的声明说，赛富丁前天取得冠病检测报告，确定感染。他已居家隔离，等候入院治疗。

马国今年以来已有多名正副部长与政治人物感染冠病，包括首相署部长慕斯达法、妇女家庭与社会发展部长丽娜哈仑、内政部长韩沙再努丁、通讯及多媒体部副部长查希迪，以及国民团结部长哈丽玛等。

大专生获准返乡过开斋节

虽然疫情不妙，马国高等教育部昨天仍发布声明称，国家安全理事会前天召开特别会议后决定，砂拉越以外的全国各地大专生获准自5月7日至12日期间，分批回乡庆祝5月13日及14日的开斋节。

声明说，大专生可自选在上述期间留在校园或回乡过节，决定返乡者必须自行承担往返交通和冠病检测费用。

高教部预计，这次返乡计划涉及全国130万名大专生中的10万3994名寄宿生，国安理事会之前批准这些寄宿生跨州返校上课。决定返乡者可选择的交通方式有自驾、父母或监护人载送，或校方安排的巴士，但严禁使用商业航班以外的公共交通工具。

当局将发出跨州县批准信，并协调大专生回乡和回校的日期。大专生回乡日期为5月7日至12日，回校日期则是5月15日至20日。