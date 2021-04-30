印尼政府承诺为罹难潜艇船员家属免费建新房

（雅加达路透电）印度尼西亚将为出事潜水艇的罹难船员家属免费建造新房子，确保他们有安身之所。

印尼总统佐科昨天（4月29日）在东爪哇一个海军基地会见潜艇罹难船员的家属时对他们说：“我们会为你们建造新房子，且房子要建造在哪儿将由你们来决定。”

佐科本周较早时已经宣布，政府将会追封所有罹难船员，同时承诺支付船员子女的教育费。

印尼海军潜艇南伽拉－402号（Nanggala-402）本月21日凌晨在峇厘岛北部海域获准下潜进行发射鱼雷演习后失联。经过四天的搜寻，搜救队在850米海底深处发现这艘舰龄已有44年的德国制潜艇，且舰体已断成三截，53名潜艇人员全部罹难。

过去几天，悲恸的船员家属聚集在印尼多处，为罹难者致哀，并敦促当局尽早将他们亲人的遗体打捞上来。

当局正协调装备打捞残骸

自发现潜艇残骸以来，印尼海军就在研究该如何将残骸打捞上来。专家指出，潜艇残骸处于850米海底深处，打捞作业不仅风险极高，也需专门的打捞设备。

印尼海军发言人说，有关当局正与国家能源监管机构进行协调，看是否有适合举起重型部件的装备，以用于打捞潜艇残骸。

目前还不能确定潜艇失事原因，但印尼海军怀疑潜艇在下潜时电子系统发生故障，导致无法实施紧急程序而失控坠入海底，最后舰身无法承受水压断成三截。

潜艇事故让印尼再次响起加快军事设备现代化步伐的呼吁。印尼国防设备老旧现象严重，虽然政府一直积极采购新设备以提高防御能力，但有不少老化的军事设备还在使用，因此不时发生致命事故。过去数年，印尼就发生过几次军机坠毁事故。