局势动荡及疫情恶化双重打击 缅发展或倒退10多年半数人口陷贫困

联合国报告指出，今年2月1日，军人突然发动政变，缅甸顿时陷入动乱，局势不断恶化，国家发展受威胁，贫困率到了明年初可能再升12个百分点。

（仰光综合电）联合国的最新报告指出，缅甸局势持续动荡以及冠病疫情持续恶化，可能导致缅甸明年半数人口陷入贫困，其国家发展可能倒退10多年。

根据联合国开发计划署周五发出的报告，截至去年底，缅甸全国约83%的家庭因受冠病疫情影响而收入减半，生活在贫穷线下的人数估计增加了11个百分点。

今年2月1日，军人突然发动政变，缅甸顿时陷入动乱，局势不断恶化，国家发展受威胁，贫困率到了明年初可能再升12个百分点。

这意味着，在两大危机的双重打击下，到了2022年，缅甸的5400万人口当中，可能有多达2500万人口陷入贫困。

联合国开发计划署助理秘书长兼亚洲及太平洋区域局主任坎妮说：“冠病疫情和政治危机持续加剧了冲击，使最脆弱的群体陷入更深的贫困处境。缅甸过去10年在民主转型中所取得的一些发展成就，极有可能在短短数月就消磨殆尽。”

坎妮说，缅甸的国家发展可能倒退至2005年军事统治时期的状态，当时有半数的人口生活在贫困之中。

联合国在这份报告中称，危机当前，妇女和儿童承受的压力最大，尤其是那些因动乱而流离失所的人。

报告预估，缅甸的城市贫困率将增加两倍，而当前的安全状况将使供应链断裂，阻碍人员、服务和商品包括农产品的流动。

此外，缅甸货币缅元受压，导致进口品和能源的价格上升，银行体系也仍然瘫痪。

好些武装组织公开支持

反政变示威活动

尽管缅甸军方最高领导人敏昂莱上周到印尼首都雅加达出席亚细安峰会时，与亚细安各国领袖达成五点共识，包括停止暴力，但军政府后来表明，要等国内局势“稳定”之后才会停止暴力。

据缅甸民间监察团体，自政变以来，已有超过750人死于军方镇压。

军方夺权也再次点燃政府军与多个少数民主武装组织之间的战火，使局势复杂化。好些武装组织已公开对反政变示威活动表示支持，并且为遭军方通缉的异议分子提供庇护。

其中，盘踞在东南部缅泰边境的克伦民族联盟过去几周频频与军方交火，迫使住在边界两头的村民弃家逃亡。近来双方的冲突进一步恶化，预计下来会有更多缅甸人越过边界逃入泰国境内避难。

观察家警告，军方与少数民族叛军的冲突日益激烈，最终恐怕会溢出效应，波及邻国。

已有2267名缅甸村民

逃进泰国

根据克伦和平支援网络，目前有多达8000多个缅甸村民在边境的萨尔温江畔避难，若是武装冲突恶化，更多可能越江过河，到泰国寻求庇护。

泰国外交部发言人说，截至昨天上午，已有2267名缅甸村民逃进泰国，泰国当局已经加强在边境的防守和巡逻，并收紧入境限制。

缅甸边区的战火有吓坏了边界附近泰国村庄的村民，至少220人已逃亡内陆以策安全。

被迫逃离家园的泰国村名瓦隆说：“边境的冲突已经升级，所以我们无法回去，安全官员也不允许我们回去。”