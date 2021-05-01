马尼拉民众发起社区“食品银行” 援助三餐不继家庭

（马尼拉法新电）菲律宾冠病疫情严峻，首都马尼拉最近再次封锁，导致更多人丢失饭碗，挨饿家庭数量再次激增。由于政府援助有限，民间自觉发起互助运动，为有需要的人们提供免费粮食。

率先发起这类社区“食品银行”的是26岁的诺恩。她几个星期前，将家中的大米、意大利面、罐头和蔬菜放上一台手推车，推到一条繁忙的街道旁。车上放着纸板牌，上面写着“给你能给的，拿走你需要的”。短短几个小时内，推车上的食物就被扫空。

诺恩过后通过面簿呼吁人们捐赠食物，获得了踊跃响应，就这样渐渐变成了一个全国运动。她的行为激励了其他人，包括警察、教会和菲律宾海岸警卫队，纷纷也在全国各地办起了食品银行。

随着捐赠物资大量涌入，大马尼拉地区每天都可见有数以千计的人排队领取，许多人在宵禁解除后就立即赶往排队。

诺恩说：“很多人都需要援助，而我家里有足够的粮食。虽然这不是解决饥饿和贫困的办法，但至少可以救急。”

清洁工人朱丽叶一家八口每天仅靠200比索（新币约5元5角）过活，路边的食品银行让她有水果和蔬菜补充粮食。她说：“我非常感激。对于我们这些需要援助的人来说，这是莫大的帮助。回家后，我会用今天领到的蔬菜下锅。”

社区团结却凸显了政府对社会低下阶层照顾不足。3月底马尼拉大都会及周边省份实施最新一轮的封锁以来，政府仅一次性提供每人1000比索或者每户家庭4000比索的援助。迄今，将近2300万需帮助的人当中，只有三分之二左右得到援助金。

菲总统杜特尔特发言人洛克赞许社区食品银行运动，称这展示了“最坏时期菲律宾最好的一面”。

诺恩说，政府有帮助穷人的预算，但做得还不够。“如果没有这样的需要，这个社区橱柜概念也不会有这么大的回响。”