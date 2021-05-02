疫情未见放缓 马国病例剧增州属或重启行管令

马国冠病确诊病例居高不下的州属及联邦直辖区，包括柔佛、吉隆坡、雪兰莪、槟城、吉打和砂拉越或实施行管令；不过卫生部长阿汉峇峇强调，政府不会在全国实施行管令，而只是针对冠病感染人数众多的州属。

（吉隆坡综合讯）马来西亚卫生部向政府及国家安全理事会建议，在冠病确诊病例居高不下的州属及联邦直辖区，包括柔佛、吉隆坡、雪兰莪、槟城、吉打和砂拉越实施行动管制令（行管令），以遏制疫情扩散。

卫生部长阿汉峇峇接受《新海峡时报》访问时指出，马国的疫情没有趋缓迹象，单日新增确诊病例已连续三天超过3000起，因此卫生部在评估风险后提出上述建议，相信当局很快就会有所宣布。

不过他强调，政府不会在全国实施行管令，而只是针对冠病感染人数众多的州属。

马国前晚（4月30日）盛传首相慕尤丁可能会在这两天内宣布雪隆地区重启行管令，但他昨天发表劳动节献词时，完全没提及此事。

他之后发声明说，政府会重新评估现有的行动管制措施，尤其是确诊病例剧增的州属，以确保疫情不会失控。

如果在多个州属重启行管令，将是马国自去年3月以来，第三次因为疫情而落实大范围的行动管制措施。一旦重启行管令，涉及的州属和联邦直辖区将禁止跨县、不准堂食、学校、斋戒月市集和夜市也将被令关闭；至于民众是否须在家办公，以及商家可否照常营业等，则需由当局进一步说明。

慕尤丁指出，目前马国乃至全球疫情都在升温，此时重新检讨行管令至关重要，这是为了确保防疫标准作业程序及措施能有效推行。“政府采用动态热点识别预警系统，确认那些存在感染风险的地区或单位。如果发现大量确诊患者曾到访，就会勒令关闭这些场所。”

新增2881起确诊病例

马国昨天新增2881起确诊病例，比之前过去三天都超过3000起的情况略微好转，但疫情发展仍令人担忧。

根据卫生总监诺希山的声明，雪州依然是新增病例最多的州属，但和过去几天相比，昨天录得的病例稍降，报759起。其次是砂州及吉兰丹，分别新增445起和442起确诊病例。马国至今累计41万1594起确诊病例。

此外，马国国家冠病免疫计划协调部长凯利宣布，今日起开放给自愿人士上网登记接种阿斯利康冠病疫苗，而接种日期将从下周三开始。

他昨天在推特发文指出，接种阿斯利康疫苗的预约名额有26万8000个，以先到先得方式开放给雪隆区居民。“你只需要上网注册，选择一个接种中心和接种日期即可。之后当局会通过卫生部手机应用MySejahtera或手机短信，通知你具体的接种时间。如果这个方法成功，我们会在获得更多阿斯利康疫苗后，在其他州属以同样方式让人民接种这款疫苗。”

他强调，这是目前接种阿斯利康疫苗的唯一管道，任何传闻指有医院开放接种阿斯利康疫苗，都是假消息。

马国政府是因为许多民众担心接种阿斯利康疫苗会有严重副作用，因此决定不用在国家冠病免疫计划中，而是开放让所有18岁以上的自愿者登记接种。