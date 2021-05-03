活跃病例再次超过3万起 马国今天决定是否多州再实施行管令

据《星报》消息，这次的行管令将类似今年1月11日至1月26日的行管令（MCO 2.0），实施地区将照旧进行几乎所有经济活动，但学校必须关闭，也禁止堂食、社交和宗教活动。

（吉隆坡综合讯）马来西亚主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里昨天（5月2日）说，国家安全理事会今天下午将讨论并决定是否在多个州属再次落实行动管制令（MCO 3.0）。

《星报》昨天上午引述消息指出，当局预料昨天下午将宣布雪兰莪、吉隆坡、槟城、柔佛和砂拉越，今天起落实为期两周的行动管制令。

但依斯迈沙比里昨天告诉《东方日报》，国安会今天下午3时的例行会议将讨论相关事宜，因此昨天没有相关宣布。

据《星报》消息，这次的行管令将类似今年1月11日至1月26日的行管令（MCO 2.0），实施地区将照旧进行几乎所有经济活动，但学校必须关闭，也禁止堂食、社交和宗教活动。

卫生部长阿汉峇峇前天透露，卫生部已向政府及国家安全理事会建议，在柔佛、吉隆坡、雪兰莪、槟城、吉打和砂拉越等冠病新增病例居高不下的州属及联邦直辖区，再次实施行管令以遏制疫情。

马国冠病疫情日益严重，当地具传染性的活跃病例今天再次超过3万起，达到3万零339起。马国今年2月份出现超过5万起的活跃病例后，曾逐步减少至4月7日的1万4097起。但4月8日开始的活跃病例又与日俱增，造成医务人员与医疗资源供应吃紧。

卫生总监诺希山昨天发布声明表示，马国昨天新增3418起冠病确诊病例，以及再有12人死于冠病。马国累计确诊病例达41万5012起，累计死亡病例则增至1533起。

他透露，马国昨天的新增病例有1200起或35.1%来自疫情最严重的雪兰莪，其次为砂拉越的587起与吉兰丹的400起。他说，昨天共有345人在加护病房，这个数字也是一周来最高的。

雪隆收治冠病患者医院 床位使用率已接近九成

据诺希山前天在社交媒体发布的信息，雪兰莪与吉隆坡地区专门收治冠病患者的医院，床位使用率已经接近九成，当局正采取措施腾出更多床位。

他说，卫生部危机及应对中心（CPRC）数据显示，吉隆坡及周围巴生谷地区14家专治冠病的医院中，七家医院的床位使用率超过88%，五家医院的床位使用率超过七成，另外两家也超过五成。“床位爆满的原因是紧急病例与上两周相比暴增62%。”

吉兰丹冠病低风险隔离及治疗中心总指挥莫哈末阿兹曼医生昨天表示，当地使用中的五所隔离及治疗中心，目前只剩下182张床位。

他说，这些中心今年1月开始运作以来，当局已经陆续增加了床位，但床位仍然告急。