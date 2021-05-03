亚细安五点共识无助平息纷争 缅再爆发示威警民冲突酿一死

（仰光综合电）缅甸全国各地昨天（5月2日）再次爆发反政变示威活动，多处地区的抗议活动演变成警民冲突，有至少一人死亡。

缅甸军方最高领导人敏昂莱与亚细安达成五点共识，包括停止对平民使用暴力，但实际上这并没有对缅甸眼下局势造成任何改变。

缅甸亲民主派昨日发起“全球缅甸之春革命”，号召民众包括海外侨民，以自身行动和声音来对抗军政府，迫使军方还政于民。抗议活动组织者发表声明说：“让我们用缅甸人民团结的一把声音来撼动全世界。”

昨天一大早，缅甸主要商业中心仰光的街头上出现了大批青年示威者，他们以快闪方式抗议，在一条街道上示威不久后就散开，随后又在另一条街道上出现，以避免与安全部队发生冲突。

示威者做出象征反极权与独裁的“三指礼”手势，并高喊“我们的目标是争取民主！”和“我们的目标是打到军方独裁！”等口号。

缅甸第二大城市曼德勒也有数以百计的示威者在身穿藏红花色长袍的僧侣领导下，举着在去年11月选举中胜出的全国民主联盟的旗帜，走上街头抗议军方夺权。在北部掸邦，大批青年高举着一个写有“我们绝对不会被统治”字样的布条，在街上示威抗议。

据当地媒体报道，位于曼德勒东北200公里的掸邦昔卜（Hsipaw）镇的示威活动才进行没多久，遭到安全部队武力镇压，冲突中有至少一人身亡。

仰光频传多起炸弹爆炸

一名示威者说，他的朋友遭安全部队开枪击毙，事后当局还要求将死者尸体交出来。受访的示威者说：“他们要我们交出尸体，但我们绝对不会那么做……我们今天就立刻为他举行葬礼。”

据报道，到了昨天中午，安全部队已经开始在全国范围追捕示威者。仰光一名正在躲避追捕的示威者告诉法新社：“他们一看到年轻人就抓，我现在受困了。”

仰光多个地区昨天上午还发生了炸弹爆炸。最近缅甸一再发生神秘炸弹袭击，据缅甸国营电视台报道，截至上周六傍晚，全国各地已经发生了至少11次炸弹爆炸，其中绝大部分发生在仰光。这些袭击造成了些许破坏，但并没有导致人员伤亡。

迄今，还没有任何个人或组织为这些神秘炸弹袭击表示负责。军政府坚称，这些袭击是“煽动者”所为。据国营电视台报道：“一些不希望国家稳定的暴徒在政府大楼和道路上投掷土制炸弹。”

根据缅甸维权组织政治犯援助协会，自2月1日政变以来，已有至少759名示威者在动乱中身亡。军方则在4月中称，仅248名示威者死亡，并指这些示威者先动武，安全部队才将他们击毙。