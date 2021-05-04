凯利：马国接种进度不算慢 但受疫苗供应量影响

（吉隆坡综合讯）马来西亚科学、工艺及革新部长凯利说，政府并未蓄意收起冠病疫苗和拖慢接种进度，但他承认，接种进度受到疫苗供应量的影响。

近期一些反对党领袖指当局可以拖慢接种速度以延长现行的紧急状态令。凯利昨天在记者会上就此回应说，当局收到的疫苗大部分都已用来为民众接种了，因此接种速度不算慢。他说：“如果疫苗使用量只有10%，那才叫慢。”

凯利也是国家冠病免疫计划协调部长。他说，政府至今共接获193万8660剂的辉瑞、科兴和阿斯利康疫苗，其中145万3382剂已供接种，使用量达到75%，另25%将根据预约安排接种。

他说，一些人以为接种计划延误了，其实这是个错误印象。“我们计划在开斋节后把疫苗使用率提升至80%。例如阿斯利康疫苗，我们已通过与私人医疗机构合作设立疫苗接种中心，我们已整合所有卫生部与私人医疗机构的人力。”

凯利指出，当局前天开放阿斯利康疫苗接种登记后，反应非常热烈，这显示许多民众都想尽快接种，政府也并非不想让民众尽快接种，问题只在于疫苗的供应。

他说，政府预计本月将接收约190万剂冠病疫苗，包括25万8570剂辉瑞疫苗、110万剂阿斯利康疫苗，还有约54万剂在马国装瓶的科兴疫苗。

他透露，这110万剂阿斯利康疫苗是透过全球冠病疫苗获取机制（COVAX）取得的；下来将收到的阿斯利康疫苗包括6月份的6万1000剂、7月份的4万1000剂，8月和9月则共有120万剂。他强调，这显示阿斯利康疫苗的供应稳定。

跨州禁令将持续到开斋节后

昨天和凯利一起出席的卫生部长阿汉峇峇则宣布，全国4月以来共出现13个跨州感染群，因此跨州禁令将持续到5月17日。换句话说，在5月13日与14日的开斋节假期，民众仍然无法跨州。

阿汉峇峇也报告，境内有越来越多60岁以下民众感染冠病后出现严重症状，政府要研究如何加快实现群体免疫。“马国冠病疫情开始时，60岁以下患者很少出现严重症状。但这个群体如今出现更多重症，对治疗的反应也变弱了。”

他说，老年人重症增多，可能是因为延误送医以及出现新的变种病毒所导致。