雪州六县明起实施严格行管令至17日 禁跨州跨县但经济活动照常

马国雪州九个县中的六个县，即乌鲁冷岳、八打灵、鹅唛、巴生、瓜拉冷岳及雪邦从明天起至5月17日将落实较严格的行管令，其他三县则维持有条件行管令。

（布城综合讯）马来西亚政府宣布，由于冠病疫情仍严峻，雪兰莪州九个县中的六个县，即乌鲁冷岳、八打灵、鹅唛、巴生、瓜拉冷岳及雪邦从明天起至5月17日将落实第三轮行动管制令（MCO 3.0），为期12天。不过，这些县的经济活动照常，但禁止社交活动和跨县跨州。

至于瓜拉雪兰莪、沙白及乌鲁雪兰莪三县，则维持在较宽松的有条件行管令（CMCO）。

主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里昨日傍晚在直播新闻发布会上说，为了遏制冠病传播，政府时刻都在检讨行管令的执行，尤其在一些确诊病例激增的州属，并采用“动态参与热点识别”（HIDE）警报系统来控制病毒传播。

他表示，雪州大臣阿米鲁丁日前也向国家安全理事会提呈在雪州落实行管令，不过国安会在检讨了动态参与热点识别报告，并在卫生部的建议下，做出关闭雪州数个县区的决定。

据报道，动态参与热点识别警报系统是用来鉴定高风险传播疫情的地区，这些地区一旦发现曾有大量确诊患者到访，将被指示关闭。

丹州要求恢复严格行管令 中央以冲击经济为由拒绝

据悉，吉兰丹州疫情近期反弹，州政府上个月寻求全面恢复行管令，但联邦政府以冲击经济活动为由，拒绝其要求。

依斯迈沙比里说，这六个县的饮食业者可从上午6时至午夜12时营业，但禁止堂食，只限提供外卖或得来速（drive-thru）；巴刹可从上午6时至下午2时营业、杂货店及便利店等可从上午6时至晚上10时营业；油站可从上午6时至晚上10时营业，而医院、诊所和实验室则如常营运，并须遵守防疫措施。

他说，落实复原式行管令（RMCO）州属之间的跨州旅行被禁止。“我们之前准许这些州属跨州旅行，但是这次跨州旅行被禁止。”

马华总秘书质疑为何隆柔甲砂红区未列入

他说，开斋节预计将落在5月13日，当局允许落实行管令的民众在佳节首日互访，但每段时间不可超过15人。至于落实有条件行管令和复原式行管令区的民众，每个时段分别不可超过20人及25人。

他也驳斥有人在网上散播政府将“封城锁国”的消息，他强调，任何有关封锁特定州属或地区的消息都是假新闻，并提醒人民不要轻信，即使转发假消息也是违法且可遭对付。

依斯迈沙比里昨日仅宣布雪州六县落实行管令，不仅网民诧异，连马华总秘书张盛闻也充满疑问地在面簿发贴反问：“防长是忘了宣布吉隆坡、柔佛、马六甲及砂拉越？这些同样红彤彤的州属（红区）当前应该要采取怎样状态。所以，吉隆坡马照跑舞照跳？”

一些在野党议员和网民对上述雪州六县围绕着吉隆坡，却没涵盖人口稠密的吉隆坡感到费解。

马国昨日新增3120起病例，再次回升到3000起以上，以及有23人死于冠病，写下自疫情暴发以来的第三高纪录。

卫生总监诺希山发文告说，雪州新增675起病例，高居榜首，而砂拉越、柔佛及吉隆坡分别是620起、336起及408起。