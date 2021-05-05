老柬泰不丹等多个发展中国家暴发新疫情

（纽约／金边综合电）印度目前是全球冠病重疫区，但实际上多个发展中国家也正面临新一波疫情，令医疗体系不堪重负，一些国家已开始寻求外来援助。

过去几周，从东南亚的老挝、柬埔寨和泰国，到同印度接壤的不丹和尼泊尔等国的感染率都在急剧上升。

老挝病例一个月内 从60起激增至966起

自疫情出现以来只有60起病例且无死亡病例的老挝，病例在一个月内激增，至今达966起。老挝早已封锁边界，并禁止人们进出首都永珍，但难阻非法的出入境者。老挝卫生部长上周寻求越南等国提供医疗设备与用品等。

“封城”近三周的柬埔寨每日新增感染病例数仍在上升，柬埔寨卫生部4日报告的病例数再达新高，增加938起确诊病例，为单日新增最高纪录。由于病例2月底开始激增，累计确诊已达1万6299起。可是，金边料会解除为期三周的封城措施。柬埔寨首相洪森3日晚宣布，金边和大金欧市的封城令定6日解除。金边市长坤盛4日宣布，解封后，金边将按疫情严重程度实行“分区”防疫。

泰国和尼泊尔分别出现最先在英国和印度发现的变种病毒。泰国目前约98％的新增病例来自更具传染性的变种病毒。尼泊尔预料医院的氧气供应很快就会用完。太平洋一些岛国则面临着第一波疫情。

疫情加剧的主要原因是变种病毒肆虐，然而掉以轻心和缺乏控制传染的资源也是原因。世界卫生组织警告，类似印度的疫情可能在任何地方发生。

尽管这些国家的人口数和疫情严重程度远远不及印度，但这几个国家新增病例急剧上升，预示着疫情可能会不受控制地扩散。

世界卫生组织欧洲区域主任克鲁格在上周的简报会上说：“至关重要的是，要意识到印度的情势可能在任何地方发生……这仍然是一个巨大的挑战。”

英国专家：冠病似乎正成为地方性疾病

如果以过去一个月新增病例数的环比变化来排名，老挝以2万2000％的增幅居冠，其次是猛增1000％以上的尼泊尔和泰国。不丹、千里达及多巴哥、苏里南、柬埔寨和斐济的新增病例数也以百分之数百的高速增加。

伦敦卫生与热带医学学院传染病流行病学教授海曼指出：“所有国家都有风险……这种疾病似乎正在成为地方性疾病，因此在可预见的将来可能仍对所有国家构成风险。”

5月1日，印度通报破纪录的40万1993起新增病例，第二天新增死亡病例也达3689起的新高。医院不胜负荷，火葬场人员也得加班，以应付病人和死者激增的情况。医疗机构还因氧气短缺，无法治疗肺部感染的患者。

华盛顿大学人口健康首席战略官莫克达指出，情况“非常严重”。他说：“新的变种病毒得用新的疫苗应对，已接种者得加剂量，这会拖慢疫情的控制工作。”