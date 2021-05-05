菲外长向王毅道歉 杜特尔特称中国是菲方“恩人” 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月5日 5:00 AM 菲律宾外长洛钦周二在推特就爆粗口事件向中国外长王毅道歉，还说王毅是他在外交领域的偶像。图为王毅（右）今年1月16日在马尼拉与洛钦（左）会面。（路透社档案照） 字体大小: 小 中 大 菲律宾外交部长洛钦周一在推特向中国爆粗口事件继续发酵。菲总统杜特尔特说，中国为急需大量冠病疫苗的菲律宾提供很多帮助，因此是菲国的“恩人”。他说，两国即使有纠纷，菲方也不应无礼。中国外交部则希望菲当局注意“基本礼仪和身份”。洛钦周一在推特使用不雅语句要停留在有主权争议的牛轭礁的中国船“滚蛋”。杜特尔特当晚发表电视讲话时说：“中国仍是我们的恩人。即使和中国存在纠纷，我们也不该粗鲁和失礼。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 杜特尔特 爆粗口 王毅 推特 杜特尔特接种中国疫苗 缅至少一起邮包炸弹爆炸案 导致包括民盟议员等五人死