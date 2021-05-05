菲外长向王毅道歉 杜特尔特称中国是菲方“恩人”

菲律宾外交部长洛钦周一在推特向中国爆粗口事件继续发酵。菲总统杜特尔特说，中国为急需大量冠病疫苗的菲律宾提供很多帮助，因此是菲国的“恩人”。他说，两国即使有纠纷，菲方也不应无礼。中国外交部则希望菲当局注意“基本礼仪和身份”。

洛钦周一在推特使用不雅语句要停留在有主权争议的牛轭礁的中国船“滚蛋”。杜特尔特当晚发表电视讲话时说：“中国仍是我们的恩人。即使和中国存在纠纷，我们也不该粗鲁和失礼。”