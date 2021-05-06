遏制日益严重疫情 雪隆为自愿者接种阿斯利康疫苗

马国免疫计划协调部长凯利表示，这批阿斯利康疫苗只让疫情最严重的雪兰莪与吉隆坡民众接种。他说，当局接下来还将引进更多阿斯利康疫苗，并推广至其他疫情严重的州属。

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府正式为当地民众接种阿斯利康冠病疫苗，希望遏制日益严重的疫情并舒缓疫苗不足的情况。主管马国疫苗事务的科学、工艺及革新部长凯利承认，疫苗供应不足可能导致第三阶段接种计划无法如期展开。

马国国家冠病免疫计划目前只使用辉瑞与科兴疫苗，不过当局之前也引进26万8600剂阿斯利康疫苗。当局了解一些民众对这款疫苗有安全顾虑，于是宣布星期日中午开始让有意愿接种者预约。当地民众反应热烈，不到三小时半就预约一空。当局昨天（6月5日）至6月6日在雪隆地区四个接种点陆续为预约者接种疫苗。

第三阶段接种原定5月开跑 能否进行要看疫苗供应

凯利也是国家冠病免疫计划协调部长。他昨天到吉隆坡世界贸易中心的接种点巡视后告诉媒体，这批阿斯利康疫苗只让疫情最严重的雪兰莪与吉隆坡民众接种。他说，当局接下来还将引进更多阿斯利康疫苗，并再推广至其他疫情严重的州属。

根据凯利，当局本月将透过全球冠病疫苗获取机制（COVAX）取得110万剂阿斯利康疫苗。下来将收到的阿斯利康疫苗包括6月份的6万1000剂、7月份的4万1000剂，8月和9月则共有120万剂。他强调，这显示阿斯利康疫苗的供应稳定。

凯利昨天也表示，由于目前疫苗供应不足，因此无法确定第三阶段的接种计划是否能如期进行。“第二阶段接种计划顺利进行中，第三阶段原定在5月开跑，但由于还不清楚疫苗供应是否充足，因此政府将视情况再行宣布。”

当局原本计划2月24日展开首阶段的疫苗接种计划，为约50万名抗疫前线人员接种。第二阶段从4月19日至8月，为年长者等高风险群接种。第三阶段将在5月开始至明年2月，为所有已登记的18岁以上民众接种。

凯利说，阿斯利康疫苗不属于上述三个阶段，而是属于第四阶段。由于目前疫情日益严重，因此当局将把阿斯利康疫苗送往疫情严重的地区遏制疫情。

至于疫苗供应不足的原因，凯利表示，马国政府并不满意目前的疫苗分配方式，因为供应商似乎优先考虑富裕国家。他促请国际社会紧急讨论这个问题，以便更有效应对冠病疫情。