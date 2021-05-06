遏制日益严重疫情 雪隆为自愿者接种阿斯利康疫苗

来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月6日 5:00 AM

马国周三正式开始在疫情最严重的雪隆地区为民众接种阿斯利康疫苗。图为预约者周三在吉隆坡世界贸易中心的接种点按社交距离排队准备接种疫苗。（彭博社）
马国周三正式开始在疫情最严重的雪隆地区为民众接种阿斯利康疫苗。图为预约者周三在吉隆坡世界贸易中心的接种点按社交距离排队准备接种疫苗。（彭博社）

字体大小:

马国免疫计划协调部长凯利表示，这批阿斯利康疫苗只让疫情最严重的雪兰莪与吉隆坡民众接种。他说，当局接下来还将引进更多阿斯利康疫苗，并推广至其他疫情严重的州属。

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府正式为当地民众接种阿斯利康冠病疫苗，希望遏制日益严重的疫情并舒缓疫苗不足的情况。主管马国疫苗事务的科学、工艺及革新部长凯利承认，疫苗供应不足可能导致第三阶段接种计划无法如期展开。

马国国家冠病免疫计划目前只使用辉瑞与科兴疫苗，不过当局之前也引进26万8600剂阿斯利康疫苗。当局了解一些民众对这款疫苗有安全顾虑，于是宣布星期日中午开始让有意愿接种者预约。当地民众反应热烈，不到三小时半就预约一空。当局昨天（6月5日）至6月6日在雪隆地区四个接种点陆续为预约者接种疫苗。

第三阶段接种原定5月开跑 能否进行要看疫苗供应

凯利也是国家冠病免疫计划协调部长。他昨天到吉隆坡世界贸易中心的接种点巡视后告诉媒体，这批阿斯利康疫苗只让疫情最严重的雪兰莪与吉隆坡民众接种。他说，当局接下来还将引进更多阿斯利康疫苗，并再推广至其他疫情严重的州属。

根据凯利，当局本月将透过全球冠病疫苗获取机制（COVAX）取得110万剂阿斯利康疫苗。下来将收到的阿斯利康疫苗包括6月份的6万1000剂、7月份的4万1000剂，8月和9月则共有120万剂。他强调，这显示阿斯利康疫苗的供应稳定。

凯利昨天也表示，由于目前疫苗供应不足，因此无法确定第三阶段的接种计划是否能如期进行。“第二阶段接种计划顺利进行中，第三阶段原定在5月开跑，但由于还不清楚疫苗供应是否充足，因此政府将视情况再行宣布。”

当局原本计划2月24日展开首阶段的疫苗接种计划，为约50万名抗疫前线人员接种。第二阶段从4月19日至8月，为年长者等高风险群接种。第三阶段将在5月开始至明年2月，为所有已登记的18岁以上民众接种。

凯利说，阿斯利康疫苗不属于上述三个阶段，而是属于第四阶段。由于目前疫情日益严重，因此当局将把阿斯利康疫苗送往疫情严重的地区遏制疫情。

至于疫苗供应不足的原因，凯利表示，马国政府并不满意目前的疫苗分配方式，因为供应商似乎优先考虑富裕国家。他促请国际社会紧急讨论这个问题，以便更有效应对冠病疫情。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容