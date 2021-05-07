疫苗陆续运抵 菲律宾加快接种

（马尼拉综合电）菲律宾本月料将接收多达700万剂冠病疫苗，加上已收到的400剂疫苗，这将大力推进该国的疫苗接种计划，以及加快重启经济的脚步。

菲律宾疫苗事务负责人加尔维斯前天（5月5日）发布预先录制的视频宣布，透过由世界卫生组织主导的全球冠病疫苗获取机制（COVAX），菲律宾本月将收到100万至200万剂阿斯利康疫苗以及130万剂辉瑞疫苗。

较早前，他在周一说，预计中国科兴（Sinovac）和俄罗斯卫生部属下的加马列亚流行病与微生物学国家研究中心也将在本月给菲律宾送去共计约400万剂疫苗。疫苗供应下月还将进一步扩大，来自美国制药公司莫德纳的疫苗将运抵菲律宾。

菲律宾3月1日启动冠病疫苗接种工作，截至5月4日，约207万人接种了疫苗，其中37万人已完成两剂接种。

菲律宾总统杜特尔特周一接种了中国医药集团（Sinopharm）的冠病疫苗，尽管该疫苗还未获得菲律宾食品和药物管理局批准投入紧急使用。

随着冠病疫苗最大生产国印度疫情告急，恐将延期交付疫苗，菲律宾设法开拓疫苗来源，希望继续推进疫苗接种计划，加速经济重启步伐。

失业率上月回落至7.1% 就业或从商者月增218万人

根据菲国家统计局昨天发布的最新数据，随着经济逐步重启，该国失业率出现回落，3月份失业率降至7.1%，失业人口约344万人。相比之下，2月份失业率为8.8%，失业人口420万人。

统计局局长马帕指出，3月失业率是自2020年4月防疫封锁高峰期以来的最低水平。就业率也好转，2月份为91.2%，3月份增至92.9%，相等于就业或从商人口一个月内增加了约218万人。更多人也重返劳动队伍，劳动参与率从63.5%增至65%。

然而社会经济策划部部长蔡荣富表示，菲政府预计就业数据接下来将暂时回落，因为马尼拉大都会及周边四省的严格封锁措施延长实施期限至5月15日。他说：“尽管如此，冲击力度预料不会像2020年4月时那样严重，因为我们对现有的封锁采取了更为有效的风险管理。”

菲律宾当局昨天通报6637起新确诊病例，累计病例超过108万起，死亡病例新增191起，累计1­万7991起。