马国疫情持续恶化新增病例4498起 专家：不久后单日确诊病例料达1万起

马国上一次单日新增病例超过4000起是在2月4日，当时录得4571起。布城医院医疗专家拉菲达说，医院加护病房的床位几近爆满，若按目前的情况发展，她预计不久后的单日确诊病例将达1万起。

（吉隆坡综合讯）马来西亚部分地区昨天（5月7日）开始第三次实施行动管制令（行管令），但冠病疫情仍持续恶化，昨天的新增确诊病例飙升，多达4498起，是自2月初以来，首次单日新增病例超过4000起。

布城医院医疗专家拉菲达说，若按目前的情况发展，她预计不久后马国的每日新增确诊病例将达1万起。她昨天发推文说，医院加护病房的床位几近爆满，非加护病房的病床也被用来放置呼吸辅助器。“但这只是开始，现在我们的医护人员只能听天由命。”

马国上一次单日新增病例超过4000起是在2月4日，当时录得4571起。而马国的累计病例在短短四天，就从42万起增至超过43万起，达43万2425起。

卫生总监诺希山发声明指出，昨天新增病例最多的州属是雪兰莪，增加了1424起，其次依序是砂拉越750起、吉隆坡436起，以及柔佛327起。

除了新病例攀高，在加护病房的患者人数也持续增加，截至昨天共有506人，是马国疫情暴发以来的最高纪录，当中有295人须靠呼吸辅助器。

死亡病例方面，马国昨天再有22名患者不治，累计死亡病例1632起。

当局没采纳专家建议 昨起让数万大专生跨州回乡

马国政府为遏制疫情，昨天起在疫情严重的首都吉隆坡、雪州六个县、柔佛州三个县、霹雳州四个县及登嘉楼州的勿述县实施为期两周的行管令（MCO 3.0）直到5月20日。

不过，马国政府没有采纳卫生专家的建议，如期在昨天开始让数万名大专生跨州回乡过开斋节，令人担心MCO 3.0恐怕也无法阻挡疫情反扑。

卫生专家前天呼吁政府检讨允许全马超过10万名大专生跨州回乡过节的决定，以免加剧冠病疫情，但当局没有任何新指示，大批大专生按计划从昨天开始分批回乡。根据高等教育部长诺莱妮提供的数据，截至前天，该部共收到约7万名大专生的回乡申请，比预计的超过10万人少。

此外，公共卫生、职业安全、健康与环境专家玛雅玛祖基担心，政府依然允准斋戒月市集及开斋节市集营业，可能导致疫情进一步恶化，因为有关市集最近已被确认为加剧冠病疫情的原因之一。

他说，尽管与室内空间相比，开放空间染疫的风险较低，但逛市集的群体活动却非常容易导致病毒传染。“逛市集的人群众多，有时候在场的保安也无法控制人群，难免出现不遵守防疫标准作业程序（SOP）的情况。如果人们都遵守SOP，我认为市集开放营业没有问题，但根据我的观察，这是完全不可能的事。”

私人医院协会吁政府开放其他疫苗让人接种

另一方面，马国政府开放让民众自愿登记接种阿斯利康冠病疫苗的做法获得热烈反应，马国私人医院协会呼吁政府也开放其他疫苗，包括辉瑞疫苗给人民以先到先得的方式接种，让有意愿的人士能尽早接种疫苗。