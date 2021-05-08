泰国拟加速大规模 病毒检测和疫苗接种

（曼谷综合电）泰国政府计划加速大规模病毒检测和疫苗接种步伐，并从10月起允许完成接种的游客入境首都曼谷和其他著名旅游景点，无须强制隔离。

芭堤雅曼谷等10月1日起

将迎来已种疫苗国际游客

泰国政府副发言人特拉伊苏莱昨天透露，这项新举措一旦推行，著名的旅游胜地如芭堤雅、甲米、苏梅岛和曼谷，将可从10月1日起迎来能出示接种疫苗证明的国际游客。基于新一波疫情，入境旅客或返国居民目前须在泰国政府指定的设施强制隔离14天。

泰国卫生部长阿努丁昨天也在面簿上发表贴文说，更多冠病疫苗即将运抵，该国预计会在下半年接收1000万剂至2000万剂的美国瑞辉疫苗。据了解，如果条件允许，瑞辉疫苗将于第三季度和第四季度分批运抵泰国。

虽然泰国早前已接收了350万剂中国科兴疫苗，另有250万剂疫苗还将于本月运抵，但随着泰国在上个月暴发至今最致命的一波疫情，政府便急于争取更多疫苗，以加快为广大民众接种疫苗。

泰国人口约7000万，包括300万外籍人士。当局3月间展开全国冠病疫苗接种计划，希望能为至少七成人口接种。不过，疫苗接种计划进程缓慢，泰国全国截至4月25日仅接种114万剂疫苗，约占全国人口1.6%。

曼谷的疫情最严重，而且没有缓解迹象，当地政府决定先加快曼谷社区的病毒检测和疫苗接种计划。《曼谷邮报》报道，曼谷市政府下来计划每天为高风险群体进行3000个检测，重点将放在人口密集且疫情迅速扩散的社区。

泰国卫生部昨天通报2044起新增病例，其中仅有四起是境外输入，多达1372起新确诊病例来自曼谷大都会。目前泰国累计确诊病例已达7万8855起，当中有4万9992起病例来自第三波疫情。

此外，昨天又有27人死于冠病，是泰国暴发疫情以来单日新增死亡病例第二多的一天，累计达363起。