加护病床告急 马国下令非冠病医院准备接收更多患者

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病疫情继续恶化导致加护病房病床告急，卫生总监诺希山下令即使不是冠病收治医院，也须准备接收更多冠病患者。

据“透视大马”昨天（5月8日）报道，诺希山前天给全国各州卫生局长和收治冠病医院的医护人员发出指令。他说：“非收治冠病患者的医院也须准备接受更多来自收治医院的转诊，包括急性病例。”

诺希山也下令州卫生局确保相关医院分配给冠病患者的病床，须占医院病床总数的五成，因患者人数急剧增加。“卫生部在全国22家（收治冠病患者）医院的加护病房病床使用率已超过七成，其中一些超过九成。”

据诺希山在面簿解释，在收治冠病患者的医院中，进入加护病房的有506人，他们包括所有冠病确诊病患、疑似确诊和还在调查是否确诊的病人。这是马国去年传出疫情以来的最高数字。

此外，马国政府昨天正式公布“动态热点识别”（HIDE）预警系统分析数据。全国昨天共有152个冠病高风险热点，其中123个在疫情最严重的雪兰莪和吉隆坡。

这些热点地区大部分是购物商场、霸级市场和超级市场。

主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里昨天发布声明说，列入名单的场所都须关闭三天以实施行动管制令（MCO）。他说，这个系统是由国家银行与卫生部联合研发，透过大数据和人工智能分析，预测未来七天可能成为冠病感染群的热点。

依斯迈沙比里也宣布，5月10日至6月6日若没有警方批准，全国一律严禁跨州和跨县移动。换言之，周四和周五的开斋节前后，当地民众都无法跨州跨县。

马国疫情方面，诺希山在记者会上说，昨天新增病例有4519起，累计确诊病例43万6944起，死亡病例增加25起，累计1657起。今年2月18日也曾出现单日25起死亡病例，这是去年冠病疫情以来最高数字。