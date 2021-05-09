马民调：朝野政治人物恶斗不绝 只三成年轻人对政治“有兴趣”

（吉隆坡综合讯）马来西亚最新民调显示，朝野政治人物近年来恶斗不绝，让近八成年轻人认为政治“很复杂”。这影响他们对政治的兴趣，只有约三成年轻人对政治“有兴趣”。

著名智库默迪卡民调中心昨天（5月8日）发布的“2021年国内青年调查报告”显示，78%年轻人认为政治和政府很复杂，他们“无法真正了解发生什么事”，66%年轻人认为政治人物“不理我们这种人的想法”。

调查单位认为，上述结果显示政治人物接触和说服年轻人时可能面对困难，因为年轻人普遍对政治和政治人物不感兴趣。调查单位今年2月19日至3月20日展开民调时，访问了2520名来自全国各州的18岁至30岁青年。

调查显示，认为国家正走向正确方向的受访者有46%，认为国家方向错误者则有42%。国家方向正确者之中，只有0.8%认为政治领域正朝正确方向发展。认为国家方向错误者之中，有24.7%认为政治领域发展错误。

关于年轻人对目前经济情况的认知，52%受访者表示，他们和家人还能实现收支平衡，44%受访者则承认这些日子以来的财务情况艰难。

调查也显示，29%受访者的未来目标是拥有好家庭，25%受访者的目前则是财务稳定。81%受访者对自己的未来感到乐观，其中最乐观的是年龄介于18岁至22岁的受访者，达84%。

民调显示，有29%受访者表示，财务困难是他们主要的问题，还有13%则面对就业问题。仍在求学阶段的年轻人有8%面对线上学习问题，6%面对网络连线问题。