被指进行爆炸纵火和杀戮 缅民族团结政府被军政府定为恐怖组织

缅甸广播电视台（MRTV）的声明称，缅甸民族团结政府“在许多地方发动恐怖袭击，包括投掷炸弹、放火、谋杀，还威胁要摧毁政府的行政机制”。

（仰光综合电）缅甸军方透过国营电视台，把敌对的缅甸民族团结政府认定为恐怖组织，指责近日缅甸发生的爆炸、纵火和杀戮行为都是该组织所为。

缅甸广播电视台（MRTV）的声明称，缅甸民族团结政府“在许多地方发动恐怖袭击，包括投掷炸弹、放火、谋杀，还威胁要摧毁政府的行政机制”。

此前，军方已经指责由原执政党全国民主联盟国会议员组成的联邦议会代表委员会（CRPH）和其他反政变势力宣布成立的民族团结政府（National Unity Government，简称NUG）为非法组织，其活动涉嫌触犯叛国罪。

电视台在报道中说：“我们呼吁人民，不要支持恐怖行动，也不要给予联邦议会代表委员会、民族团结政府和人民防卫部队那些威胁到人民安全的恐怖行动提供任何援助。”

被定为恐怖组织后 意味所有支持者可能遭逮捕

根据缅甸的《反恐法》，被定为恐怖组织的团体将被禁止招募会员，人们也不得与这些组织有任何接触。

如今民族团结政府被定为恐怖组织，意味着所有支持者包括为它进行报道的新闻工作者，都可能遭军方逮捕。

军政府过去两个多月逮捕了数十名新闻工作者，所有独立媒体被迫关闭，一些电视台的广播执照也被吊销。

军方以去年11月选举存在舞弊行为为由，在2月1日发动政变夺权并解散国会后，缅甸全国各地爆发大规模示威抗议活动，军方以武力镇压。

尽管军方最高领导人敏昂莱在上个月出席亚细安特别峰会时，与亚细安领导人达成五点共识，包括停止暴力，但动乱并没有平息的迹象。

规模大小不一的示威抗议活动不断，少数民族武装组织与军方一再交火。缅甸近来也天天发生炸弹爆炸，袭击目标包括政府办公室和军事设施。到目前为止，没有任何个人或组织承认发动这些炸弹袭击，但军政府将矛头指向“企图破坏国家稳定的人”。

民族团结政府上周称，已组建一支人民防卫部队，以保护支持者免受政府军的暴力攻击。

根据缅甸维权组织政治犯援助协会，自政变以来已有至少774名平民死于暴力事件，另有3778人遭军政府逮捕。不过，军方坚持截至4月中，死亡的平民只有248人，另有24名军警在冲突中丢命。