看准富人急于注射疫苗 泰旅行社纷办出国接种团

（曼谷路透电）泰国第三波冠病疫情来势汹汹，政府却无法及时提供能满足各方需求的疫苗，一些旅行社看到商机，推出新服务，带团游美国并接种疫苗。

全球各国早已启动疫苗接种计划，但各国政府表现不一，疫苗接种计划的进度也有差别。美国和英国等的疫苗接种率都非常高，而许多较低收入的国家包括泰国，却因为供应不足，至今接种疫苗的人数甚少。

泰国至今仅前线工作人员和高危人群已接种疫苗，为其他人口进行的大规模接种要到6月才启动。

见到国内许多富裕人士急于确保自己和家人能够在短时间内产生免疫力，泰国一些旅行社近来开始组团出国接种疫苗。

其中一家旅行社Unithai Trip提供前往美国旧金山、洛杉矶和纽约的多种“疫苗接种旅游配套”，团费介于7万5000至20万泰铢（约3218至8580新元），视行程期限而定。

该旅社老板拉齐波说：“强生疫苗只需要一剂，但有90%的顾客希望接种瑞辉疫苗。”瑞辉疫苗第一剂与第二剂的接种时间相差20天。根据拉齐波，目前已有一团预定下周启程。

另有一家旅行社My Journey Travel则推出旧金山强生疫苗10日游的配套。该旅社透露，短短三天就已接到数百通询问电话。

这类疫苗接种旅游团，无疑为泰国旅行社带来生机。冠病疫情席卷全球后，首当其冲的是旅游业，以旅游业为主要经济支柱的泰国，更在这段期间看到旅游业活动几乎停顿下来。

拉齐波说：“现在所有旅行社都陷入困境，所以只要有一线商机，我们都要抓紧机会。”

美国并不是泰国旅行社唯一瞄准的市场。Unithai Trip也提供前往塞尔维亚的疫苗接种旅游配套；另一家旅行社Udachi则提供为期23天，前往俄罗斯接种卫星V（Sputnik V）疫苗的旅游配套，团费为21万泰铢。

不过，泰国当局也提醒民众，美国各州的防疫限制不同，因此在报名参加这些疫苗接种旅行团时，应该仔细研究配套细节。